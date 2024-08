Polèmica a Tarragona per la pujada de sou a un diputat trànsfuga de Vox

LAjuntament de Tarragona. Foto: Wikipedia

Dies moguts políticament a Tarragona. L' alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales (PSC) , ha aprovat un increment salarial del 19% en el sou del regidor Jaime Duque, que recentment va abandonar les files de Vox i ara forma part del Grup Mixt del consistori. Aquesta decisió es va formalitzar en un decret emès el 2 d'agost passat, en què l'alcalde autoritza que Duque passi d'una dedicació parcial a una exclusiva, cosa que representa un augment salarial anual de 5.434 euros.

Segons informa Diari de Tarragona, des de l'inici del mandat (l'any passat), Duque, advocat de professió, tenia una dedicació parcial amb un salari anual de 28.654 euros. Després de la sortida de Vox a l'abril, el regidor va sol·licitar passar a una dedicació exclusiva, cosa que elevarà el seu salari a 34.088 euros anuals.

El decret compta amb el suport d'Intervenció i ja ha entrat en vigor. Fonts de la Secretaria General de l'Ajuntament avalen legalment aquest canvi, argumentant que no implica un increment en els seus drets econòmics, ja que el dret al canvi de règim de dedicació estava disponible per a ell quan formava part del grup municipal anterior.

Crítiques de l'oposició

El principal partit de l'oposició, ERC, ha qualificat com a "molt greu" el decret aprovat per l'alcalde. "S'està vulnerant el Pacte Antitransfuguisme i la sentència del Tribunal Suprem del 27 d'octubre del 2020 que va crear jurisprudència. Estem analitzant la resolució amb els juristes del partit", va declarar la portaveu d'Esquerra, Maria Roig.

La regidora va criticar "el gir a la dreta" del PSC, a qui va acusar de "buscar satisfer els dos exedils de Vox per assegurar la majoria al ple juntament amb Junts. És una vergonya i una indecència", va lamentar.

La nova majoria entre PSC, Junts i els dos regidors no adscrits –una aliança que no compta amb el suport desitjat dels juntaires– ja es va manifestar al juny, durant el ple que va aprovar iniciar els tràmits per adjudicar la gestió de residus a Urbaser. "És la consolidació d'una nova majoria de 14 entre PSC, Junts i els dos exregidors de Vox. No sé què en pensaran Jordi Turull i Salvador Illa", va comentar el portaveu d'En Comú Podem, Jordi Collado, que va advertir que "si veiem que el futur govern se sosté en aquest escenari, considerarem portar-lo al Pacte Antitransfuguisme".

Per part seva, el PP ha assenyalat que "cada vegada queda més clar que l'alcalde Viñuales basa el seu govern en els vots de Junts i Vox", ha subratllat la portaveu de la formació conservadora, Maria Mercè Martorell.

El segon curs polític de Rubén Viñuales com a alcalde és a punt de començar, marcat per la important baixa del regidor Berni Álvarez, una reorganització de l'equip municipal i la possibilitat d'una nova aliança al Saló de Plens que podria representar un punt d'inflexió al rumb polític de la Plaça de la Font.