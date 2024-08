La popular figura que serà la pregonera de les Festes de Santa Tecla a Tarragona

Un acte d´una edició anterior de Santa Tecla. Foto: Ai. de Tarragona

La periodista Griselda Pastor serà l'encarregada de llegir el pregó de Santa Tecla d'aquest any que, com és habitual, es farà el proper 21 de setembre i donarà el tret de sortida, com a pregonera, a la part tradicional de les festes.

Nascuda a Tarragona 1961, Pastor va començar a treballar com a periodista als estudis de Radio Reus a Tarragona i també va ser corresponsal local de l'Agència EFE a Tarragona. Des de 1998 ha estat corresponsal a Brussel·les per a la Cadena SER.

Posteriorment, com a responsable de la informació política a Ràdio Barcelona, ​​va marxar a París per realitzar la seva formació en temes europeus a la Foundation Journalistas a Europe. Durant anys, ha posat veu a nombroses fites informatives com la guerra de Kosovo, la crisi econòmica i el Brexit, entre molts altres.

Griselda Pastor. Foto: Ai. de Tarragona

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat la trajectòria de Griselda Pastor i el seu “constant i gran compromís amb el dret a la informació”. L'alcalde l'ha descrit com a “una de les periodistes més veteranes i professional de la informació radiofònica dedicada a explicar-nos el dia a dia d'Europa sempre amb rigor i sentit didàctic, un repte sens dubte estimulant i complex”.

Guardonada amb el premi Salvador de Madariaga el 2004 i amb el premi Ernest Udina 2018 per la seva trajectòria europeista, el 2019 va rebre la menció especial del Premi Internacional Llibertat de Premsa de la Universitat de Màlaga.

Filla de radiofonistes i publicistes tarragonins, Pastor ha estat vicepresidenta de l'Associació de la Premsa Internacional API-IPA on també ha representat els corresponsals de mitjans de comunicació espanyols.