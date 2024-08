Expectació a Tarragona pel naixement de les tortugues caretes de la platja de la Savinosa

Un exemplar de tortuga careta. Foto: Generalitat de Catalunya

Després que a mitjans de juliol es detectés que una tortuga careta havia establert el seu niu a la platja de la Savinosa (Tarragona) , es va posar en marxa el compte enrere perquè naixessin les seves cries. Això, segons mitjans locals com Diari de Tarragona , podria ser una cosa imminent.

Dimarts passat a la tarda 27 d'agost es van detectar els primers moviments de sorra a la zona del niu, senyal que els ous estan eclosionant i les cries de tortuga estan a punt d'emergir.

Gradualment, s'ha anat formant el cràter des del qual, en qualsevol moment, les tortugues començaran a sortir. Això va activar el protocol i, ahir a la nit, va arribar l?equip del centre Beta, que supervisarà tot el procés.

Tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona també estan monitoritzant l'evolució de la situació in situ , mentre que els voluntaris del CRAM arribaran tan aviat com les tortugues comencin a néixer per fer els controls necessaris.

Poden trigar fins a 4 dies

Sigui com sigui, és complicat assenyalar amb certesa el moment en què les tortugues començaran a sortir del niu. En alguns casos, aquest procés pot trigar fins a 4 dies... i és molt més habitual que passi a la nit que durant el dia.

Aquest és un procés summament delicat a causa de la vulnerabilitat de l'espècie, per la qual cosa cal un control estricte i l'absència de qualsevol llum que les pogués desorientar en el seu camí cap a l'aigua.

Abans d'això, l'equip de veterinaris realitzarà els controls i les mesures necessàries, i el CRAM recollirà alguns exemplars per continuar la seva cria a les seves instal·lacions, assegurant així que puguin prosperar.