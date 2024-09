10.000 tarragonins vibraran amb Estopa aquest dissabte

10.000 tarragonins vibren amb Estopa aquest dissabte | Europa Press

Aquest dissabte, el grup Estopa va oferir un concert a l’Anella Mediterrània de Tarragona, en el marc de la gira que celebra el seu 25è aniversari. L’esdeveniment, que va tenir lloc durant les Festes de Santa Tecla, va atraure aproximadament 10.000 espectadors, que van gaudir d’una nit plena de música i energia. El concert va començar amb "Mí calorro" i va continuar amb una selecció dels seus grans èxits, com "La Raja de tu falda", "Como Camarón" i "El del medio de los Chichos".

Les entrades per al concert es van esgotar setmanes abans de l’esdeveniment, tot i que es van habilitar 1.400 entrades addicionals que també es van vendre ràpidament. Per gestionar l’accés i l’aparcament, es va implementar un dispositiu especial de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), amb reforç a les línies L-6 i L-54, així com autobusos addicionals entre les 19:20 h i les 21:58 h. Després del concert, es van disposar autobusos articulats per facilitar el retorn dels assistents i es van habilitar tres noves zones d’aparcament amb capacitat per a més de 900 vehicles.

Estopa, el duet format per David i José Muñoz, és un dels referents del pop-rock espanyol del segle XXI. Amb una carrera destacada que inclou nous àlbums d’estudi i més de quatre milions de còpies venudes, el grup és conegut pel seu estil de rumba catalana i pop, caracteritzat per lletres ritmades i humorístiques. La gira de celebració del seu 25è aniversari continuarà en diverses ciutats, incloent Valladolid, Pamplona, A Coruña i Barcelona, on oferiran un concert al Palau Sant Jordi el 18 d’octubre. Les entrades per a totes les dates de la gira estan exhaurides.