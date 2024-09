La Santa Tecla Petita arriba aquest dimecres a Tarragona

Foto: Ajuntament de Tarragona

Aquest dimecres arriba la Santa Tecla Petita, omplint els carrers de nens i nenes, com a veritables protagonistes d'aquests dies de festa. Des de la setmana passada, Santa Tecla a les Escoles ja està en marxa i els elements festius petits han estat visitant cada dia les escoles i escoles bressol de tota la ciutat, apropant-se i apropant la festa d'aquesta manera als més petits i petites.

La Baixadeta de l'Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negrets Petits, els Gegants Vells Petits i la Cucafereta, sortiran al carrer dimecres 18 a partir de les 18.30 h des del Pla de la Seu. Els més petits i petites podran portar els elements de seguici sense ser els seus portadors oficials des de la Catedral i fins a la plaça de la Font.

L'endemà dijous serà el torn de La Cercavila, amb La Santa Tecla Petita al complet i que comptarà amb l'estrena del Carrer del Silenci. Una estona abans, a les 17.30 hi des de la plaça de les Cols, però, donaran el tret de sortida els Primers versots i parlaments dels balls parlats petits, del Ball d'en Serrallonga i del Ball de Pastorets petits i l'Escapada del Ball de Cossis Petit i el Ball de Gitanes Petit, a les 18 ha Corsini.

El Cercavila posarà en marxa mitja hora més tard des de la plaça de la Font i fent el recorregut habitual, que comptarà amb el Seguici complet com és el Ball de Diables Infantil, Drac Petit, Bou Petit, Vibrieta, Griu Petit, Ball d'en Serrallonga Petit, Aligueta, Mulasseta, Cucafereta, Leonet, Negrets Petits, Gegants Moros Petits, Gegants Vells Petits, Nans Nous Petits, Ball de Bastons Petit de Tarragona, Ball de Pastorets Petit, Ball del Patatuf Petit, Ball de Cercol Bastons Petit de l'Esbart Santa Tecla, Ball de Gitanetes, Ball de Cosis Petit, Ball dels Set Pecats Capitals Petit, la Colla Petita dels Nens de Tarragona i la Banda Petita de la Unió Musical de Tarragona.

En arribar al carrer de Santa Anna es convertirà en la gran novetat d'aquest any, que és el Carrer del Silenci. Aquest vol ser un espai tranquil, sense ús de pirotècnia i on tots els sons i les músiques evolucionaran de manera més silenciosa, i que per tant estarà adaptat a les persones amb diversitat funcional i hipersensibilitats sensorials. Així mateix, la plaça de l'Esperió estarà reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Des de les entitats que ho han proposat, les festives i l'Ajuntament, es demana respecte pel compliment d'aquesta iniciativa, ja que esperem fer una festa per a tots i totes.

El dia tancarà com havia començat, amb Balls Parlats, aquesta vegada a la plaça de la Font, amb la tanda de lluïment de la Santa Tecla Petita. A continuació, versots i parlaments del Ball de Gitanes Petit ia la plaça de les Cols els versots i parlaments dels balls parlats petits Ball de Sant Miquel i Diables Petit; Ball de Serrallonga Petit i Ball de Pastorets Petit.

I arrodonint, el divendres 20 serà el torn del Correfoc Petit. A partir de les 19.30h al Balcó del Mediterrani i fins a la plaça Corsini, els més petits podran torar a gaudir de les maces dels diables i les varetes de les bèsties petites plenes de carretons. Els grups recorreran la Rambla Nova fins a arribar a la plaça Corsini per fer un carretó de lluïment. Un cop hagin arribat tots els grups, engegaran un carretó conjunt final. Hi participen el Ball de Diables Petit, el Drac Petit, el Bou Petit, la Vibrieta i el Griu Petit, i com a grups convidats, el Ball de Diables Petit de Valls, el Ball de Diables Petit del Morell, el Cabrot Petit del Vendrell i el Drac de la Geltrú Petit.