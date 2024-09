Tarragona demana a la Generalitat un estudi de la qualitat de l'aire

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha manifestat que exigirà a la Generalitat, liderada pel també socialista Salvador Illa, la realització d'un "estudi de la qualitat de l'aire" a la ciutat a causa de la proximitat de la petroquímica.

"Ells tenen la competència i la capacitat per actuar a tots els municipis i sobre les indústries. Estic molt interessat que la Generalitat dugui a terme aquest estudi", va declarar Viñuales en una entrevista que el primer edil ha concedit aquest dilluns 23 de setembre a El Periódico de Catalunya.

L'alcalde va fer aquestes declaracions en ser consultat sobre la implementació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Tarragona, tenint en compte la proximitat de la planta petroquímica, una situació que, segons la seva opinió, "serà difícil de comprendre per a la ciutadania" .

Les negociacions dels comptes

Pel que fa a les negociacions per als pressupostos municipals del 2025, Viñuales va assegurar haver mantingut converses amb tots els partits, inclòs el PP. Va defensar a més la intenció del PSC de sumar Junts i els Comuns al seu equip de govern, descrivint-los com els seus "socis preferents".

"La voluntat és convèncer-los perquè s'uneixin a l'executiu", va afirmar l'alcalde, tot i que va admetre que serà un repte complicat. Tot i això, creu que aquesta fórmula podria aportar grans beneficis al seu projecte per a la ciutat.

Acusacions d'espionatge

En ser preguntat per les acusacions d'espionatge relacionades amb el nou contracte d'escombraries que ha d'adjudicar l'Ajuntament, reportades pel diari local Porta Enrere, Viñuales ha afirmat haver rebut informació sobre "seguiments físics i enregistraments a la funcionària municipal encarregada de la neteja".

Va assenyalar que el cas va sorprendre tothom, descrivint-ho com una cosa pròpia d'"una mala pel·lícula d'espies". Ha explicat que l'assumpte ja està en mans de la justícia i que el consistori s'ha personat a la causa com a acusació particular, amb la intenció d'arribar "fins al final" en defensa de la institució.