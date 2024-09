Tarragona registra dues agressions homòfobes durant les festes de Santa Tecla

24 de setembre de 2023, Espanya, Tarragona: Una bèstia de foc llança espurnes durant els 'Correfocs' de les 'Festes de Santa Tecla' a Tarragona - EP

El 'Punt Lila' instal·lat per les festes de Santa Tecla de Tarragona ha enregistrat dues agressions homòfobes durant el segon cap de setmana d'aquesta celebració, ha informat l'Ajuntament de Tarragona aquest dimecres en un comunicat

El consistori, que havia instal·lat el 'Punt Lila' i 'Arc Iris' per a les festes, ha explicat que tots dos punts "han complert amb la seva funció de suport i acompanyament a les víctimes".

És el primer any que s'hi instal·len dos punts d'atenció simultanis per ampliar el servei.

Dispositiu de seguretat

L'Ajuntament ha afegit que "no s'ha registrat cap incident rellevant" durant els 12 dies de les festes, en què s'ha ampliat la presència i efectius als principals punts de concentració de persones ia les hores punta.

Durant els dies centrals, 94 persones han estat denunciades per diferents motius: 14 per consum de begudes alcohòliques a la via pública, tinença o consum d'estupefaents, possessió d'armes blanques (en concret, navalla), alteracions de l'ordre i per orinar a la via pública.

Quatre persones han estat detingudes per robatori amb violència o intimidació, una per delicte de furt i una altra ha estat imputada per resistència i desobediència a agents de l'autoritat.

Patrimoni immaterial

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrat la "sensació de seguretat i bon ambient" de les festes i ha anunciat que el consistori té la voluntat d'iniciar els tràmits necessaris per demanar que les festes de Santa Tecla siguin proclamades Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco.

L'Ajuntament encarregarà prèviament un informe preliminar per avaluar el compliment de requisits i els passos que cal seguir.