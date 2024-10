Rodalies farà "ajustaments" per millorar el pla de transport alternatiu a Roda de Berà, mentre molts usuaris agafen el cotxe

Operaris de Renfe organitzen un dels busos del servei alternatiu de Renfe. Signatura: Lorena Sopêna / Europa Press

La idea és millorar el pla de transport alternatiu pel tall ferroviari per encaminar els usuaris més eficientment cap a les destinacions o sincronitzar més els trens i els busos per evitar desajustos. Així ho ha indicat el director de Rodalies, Antonio Carmona .

Es milloraran entre altres coses els senyals a terra, i espais perquè la gent pugui fer files i ha insistit a demanar “disculpes pel canvi en la mobilitat de les persones, però és una inversió històrica” ha dit Carmona, que ha demanat als passatgers "capacitat d´adaptació".

En aquest sentit ha apel·lat a la compressió dels viatgers afectats per aquestes modificacions ja que "quan fem obres a casa , ens canvien les rutines per a la vida diària , i ens hem d'adaptar", ha afirmat, afegint que entenen "la molèstia" però que és per “donar el millor servei possible ”.

Aquests treballs permetran que a partir del juny hi hagi un tren cada mitja hora entre Barcelona i Tarragona, a més de millorar els retards que actualment pateix Rodalies.

ELS 30.000 USUARIS DIARIS PREOCUPATS PER LA FALTA D'APARCAMENT I ELS RETARDS

Usuaris afectats per les obres/ Foto: Captura Video Reus

En aquest context, alguns ciutadans han mostrat confusió, desconcert i resignació a Sant Vicenç de Calders el primer dia de l'operatiu especial. Diversos usuaris lamenten retards als busos alternatius que compensen el tall ferroviari a Roda de Berà que afirmen que retards de més de 20 minuts sobre l'horari previst.

Sant Vicenç de Calders serà el punt clau de les comunicacions entre les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Barcelona on el dispositiu de busos estany operatiu estarà vigent fins al març.

A més, l'aparcament ha estat eliminat en aquesta estació a causa de l'operatiu de busos que no en canviarà la freqüència encara que disminueixi el nombre de passatgers.

Renfe ha calculat que el tall afectarà 30.000 passatgers al dia. Per això, des d'aquest 1 d'ocubtre ofereix 600 circulacions i 30.500 places diàries d'autobús com a pla alternatiu i que tindrà un cost de 26,5 milions.

Aquest pla anunciat per Renfe es complementa amb un reforç de 40 auxiliars d'informació i atenció al client a totes les estacions afectades , així com un dispositiu específic a cada punt de transbordament.

Molts usuaris han decidit canviar el tren pel cotxe o el transport regular d'Alsa perquè la seva mobilitat no es veiés afectada pel que s'ha vist augmentat el trànsit a les carreteres als trams dels municipis on no circularan els trens els cinc propers mesos.

LES LINIES AFECTADES I LES ALTERNATIVES DE TRANSPORT

El president de Renfe, Raül Blanco, ha assegurat que no reduiran l'oferta d'autobusos del pla alternatiu pel tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), que ha començat aquest dimarts i durarà cinc mesos, encara que hi hagués menys demanda de la prevista, d?uns 15.000 usuaris.

En concret, es veuran afectades les R14, R15, R16, R17 i RT2, que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona.

També s'han habilitat dues parades de busos a Tarragona ciutat ia les estacions de tren de l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Vila-seca, per connectar amb Sant Vicenç de Calders, on sortiran i arribaran els trens de la capital catalana.

Les alteracions també afectaran els serveis intercomunitaris cap a València, Saragossa i Madrid que utilitzen les línies convencionals.

En el cas del R16, amb inici i final a Tortosa/Ulldecona, els viatgers que vénen del sud podran arribar directament a Tarragona. En cas que es dirigeixin a Barcelona, s'hauran de baixar a l'Hospitalet de l'Infant -també seria possible fer-ho a Cambrils o Vila-seca- per agafar el bus que els portarà fins a Sant Vicenç de Calders. De tornada, en aquesta darrera estació hauran de pujar als busos fins a l'Hospitalet de l'Infant per agafar el tren fins a la destinació.

D'altra banda, els usuaris que surtin o arribin a Tarragona ciutat tindran servei directe de bus entre la parada de Battestini i Sant Vicenç de Calders, per enllaçar-hi amb els serveis ferroviaris cap a Barcelona -ia la inversa-. En segon lloc, els que hagin de continuar cap a Aragó o fins a les parades d'Altafulla i Torredembarra -fins o des de l'estació del Vendrell- tindran un bus que sortirà a Tarragona davant de l'estació de tren.

En el cas de la línia R17, entre Salou-Port Aventura i Barcelona , podran arribar amb tren fins a Tarragona i, des d'allà, optar per un dels dos serveis de busos o agafar un bus directe fins a Sant Vicenç de Calders. Mentre durin les obres, els combois del RT2, entre Salou-Port Aventura i l'Arboç, no hi circularan i els viatgers seran dirigits a les línies R4 i R17.

Els usuaris que, sobre el paper, notaran menys les afectacions seran els de les línies R14 –entre Barcelona i Lleida– i R15 –entre Orilla-roja, Móra la Nova, Reus i Barcelona–. En el primer cas, s'unificarà la circulació amb la R13 en una sola línia amb un servei d'enllaç -cinc combois per sentit- entre Tarragona-Reus-la Plana Picamoixons.

A la línia R15, que passa per Reus, el Priorat i la Ribera d'Ebre , la circulació es desviarà per Valls, amb una inversió de sentit a l'estació de la Plana Picamoixons, en direcció cap a la capital del Baix Camp. No s'hi preveu cap parada entre Sant Vicenç de Calders i Reus i, a més, s'estima que el temps de viatge s'incrementi quinze minuts de mitjana. Els usuaris també podran desplaçar-se de Reus a Tarragona amb la llançadora R14.

Avant Exprés entre Tortosa i Barcelona



L'inici d'aquest pla alternatiu de transport coincideix amb la posada en marxa del servei Avant Exprés entre Tortosa i Barcelona amb servei diari i una circulació per sentit . La sortida des de Tortosa s'efectuarà a les 6.35 hores, per arribar a Barcelona-Sants a les 8.23 hores. En sentit contrari, el tren sortirà de la capital catalana a les 18.30 hores i arribarà a Tortosa a les 20.17 hores. El tren Avant s'aturarà a les estacions de l'Aldea-Amposta, l'Ampolla-Perelló-Deltebre, l'Ametlla de Mar, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Camp de Tarragona. A priori, aquest servei d'alta velocitat redueix el viatge a prop d'una hora.

