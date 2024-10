Tarragona tornarà a viure aquest cap de setmana l'espectacle casteller més gran del món

Acte de presentació - Aj. de Tarragona

Tarragona tornarà a viure aquest cap de setmana una nova edició del Concurs de Castells , la vint-i-novena, en una doble jornada que es preveu apassionant i que promet fortes emocions. Avui s'han presentat els darrers detalls organitzatius del major espectacle casteller del món, en una roda de premsa que s'ha celebrat a la Tarraco Arena , el mateix escenari on competiran les trenta colles, divuit dissabte i dotze diumenge.

L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales ; la directora General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, Carol Duran ; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó ; els principals patrocinadors del gran esdeveniment, com el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho ; el cap d'equip d'Estrella Damm a la zona de Tarragona, Oriol Trullàs i el director comercial CaixaBank de Tarragona-Lleida, Josep Ramon Fontanet ; així com els directors del Concurs de Castells, Xavier González i Ester Roca .

Per la seva banda, la directora General de Cultura Popular de Catalunya, Carol Duran, ha expressat “l'immens plaer per donar un cop més suport al Concurs de Castells així com a tots els grups participants perquè puguin seguir portant la nostra cultura , el nostre tresor més valuós, més enllà”.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha volgut emfatitzar el fet que "la TAP i els castells són dos termes indissolubles, van de bracet" i ha destacat "la projecció del Concurs de Castells, cada vegada més gran".

L'acte també ha comptat amb els principals patrocinadors del Concurs de Castells, com el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho; el cap d'equip d'Estrella Damm a la zona de Tarragona, Oriol Trullàs i el director comercial de CaixaBank de Tarragona-Lleida, Josep Ramon Fontanet. Javier Sancho ha parlat en nom de tothom, manifesta que “els valors i la projecció cultural internacional dels Castells són, en certa manera, els pilars fonamentals de les empreses que representem” i que per tant “ens omple d'il·lusió poder ser un any més aquí”.

Per part seva, González he repassat els actes previs, com el Dia Internacional de Colles, que se celebrarà dissabte al matí a la plaça de la Font i que comptarà amb la participació dels Nens de Copenhaguen, els Castellers de París; els Castellers d'Andorra i els Castellers de Madrid; així com dels Govindes de Mumbai, que faran una demostració abans del dia.

La directora castellera, Ester Roca, ha destacat la principal novetat d'aquest any com són les polseres del públic per accedir a la grada ia la segona planta. Aquestes polseres, que hauran de portar els castellers sense camisa i que vesteixin la samarreta del grup, un braçalet que no els permetrà accedir en cap cas als pisos superiors, havent de romandre amb el grup. Roca també ha parlat del dispositiu sanitari treballat a tres bandes entre Protecció Civil, Creu Roja i la Xarxa Santa Tecla. Prop de 100 professionals, 12 vehicles i un total de set equips diferents entre personal mèdic i d'infermeria, d'administració i informàtica i voluntaris vetllaran pel bon funcionament i la cobertura tant de castellers com del públic dissabte i diumenge a la TAP.

També cal recordar l'horari d'obertura de portes al públic, a les 15.15 h dissabte ia les 08.45 diumenge; així com que es podrà accedir al recinte amb begudes (de fins a 0,5 L i sense tap) i menjar per a consum personal. Per motius de seguretat, no es poden entrar llaunes, ni envasos de vidre, ni cantimplores, ni termos, ni ampolles de mida superior. Tampoc no es podran entrar coberts metàl·lics, bastons i/o altres objectes contundents.

El Concurs s'afegeix al programa Apropa Cultura Així mateix, el director ha explicat que el Concurs de Castells s'afegeix per primera vegada en aquesta edició al programa de la Generalitat de Catalunya Apropa Cultura, oferint 25 entrades per dissabte i 50 entrades per diumenge -totes elles esgotades-, a entitats i associacions que treballen amb col·lectius desafavorits, a un preu reduït. L'Ajuntament de Tarragona torna a impulsar aquesta col·laboració amb el programa Apropa Cultura, ara amb el Concurs, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la programació a les persones en situació de vulnerabilitat. Gràcies a aquest programa, s'ofereixen localitats de bona ubicació i fàcil accés als espais i esdeveniments culturals, grups socials provinents de col·lectius vulnerables, associacions de familiars i entitats de l'àmbit de la salut.