Illa, Rull, Viñuales i Hernández assisteixen al Concurs de Castells a Tarragona | Europa Press

El president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, han encapçalat aquest diumenge l'obertura del Concurs de Castells al Tàrraco Arena Plaça a la ciutat de Tarragona, on es preveuen actuacions de les millors colles castelleres i milers d'assistents.

Abans d'acudir al Concurs de Castells, Illa ha fet una visita institucional a l'Ajuntament de Tarragona, on ha remarcat que Tarragona és essencial per construir Catalunya” i que, textualment, hi juga un paper fonamental, segons ha informat el consistori tarragoní en un comunicat.

Illa, que ha estat rebut per la corporació municipal i la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López, ha emplaçat l'alcalde Viñuales a reunir-se un altre dia al Palau de la Generalitat per parlar amb més calma els temes que afecten la ciutat.