Els Castellers de Vilafranca, guanyadors del 29è Concurs de Castells de Tarragona

Una de les actuacions dels Castellers de Vilafranca. Foto: Europa Press

Els Castellers de Vilafranca han guanyat el XXIX Concurs de Castells de Tarragona, que ja van guanyar el 2022, i la victòria d'aquest any s'ha decidit a la quarta ronda gràcies al seu 9 de 9 amb folre amb tres enxanets , a més de tancar la seva actuació amb un 4 de 10 amb folre i manilles.

En segona posició ha quedat la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ha completat el 4 de 9 sense folre , ha intentat un 4 de 10 amb folre manilles, ha coronat el 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 10 amb folre i manilles , informen en un comunicat els organitzadors i l'Ajuntament de Tarragona.

La tercera classificada a la Tàrraco Arena Plaça és la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha començat descarregant un 2 de 9 amb folre i manilles , ha completat a segona ronda el 3 de 10 amb folre i manilles i ha coronat després el 5 de 9 amb folre.

La nova edició del Concurs de Castells s'ha celebrat aquest cap de setmana en dues jornades i ha acabat aquest diumenge amb els pilars de comiat, a més de lliurar-se els premis per a les colles participants i guanyadores.

A la jornada del diumenge 6 d'octubre van participar un total de 12 colles, mentre que a la del dissabte, que van guanyar els Castellers de Lleida, en van participar 18.

La història del Concurs

És una competició biennal, celebrada a Tarragona, considerada un dels esdeveniments més importants al món dels castells.

La seva història es remunta al 1932, quan es va organitzar la primera edició, encara que l'esdeveniment ha experimentat aturades i prohibicions al llarg dels anys a causa de factors polítics, com ara la Guerra Civil espanyola i el franquisme.

La primera edició del concurs, a la plaça de bous de Tarragona, organitzada per la societat cultural La Unió de Torreblanca, és pionera a establir un marc competitiu entre les colles castelleres.

Després d'una aturada des del 1970, el concurs es va reprendre amb regularitat i va començar a consolidar-se com l'esdeveniment principal de castells. Aquest rellançament va tenir lloc en un moment en què l?interès pels castells anava en augment.

De 1990 fins a l'actualitat, el concurs es va celebrar cada dos anys, convertint-se en una cita clau per a les colles castelleres. Les principals agrupacions de Catalunya, com la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona o els Castellers de Vilafranca, competeixen per demostrar la seva destresa en la construcció de torres humanes de gran complexitat.