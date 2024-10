Un dron “més lleuger” per a la Guàrdia Urbana de Tarragona

Una demostració amb el dron. Foto: Ajuntament de Tarragona

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha incorporat un tercer dron a la Unitat de Drons , amb l'objectiu de maximitzar els recursos policials i millorar l'eficàcia de les seves intervencions en situacions complexes. L' alcalde i conseller de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, ha destacat que “la unitat de drones és fonamental per millorar la seguretat i prevenció, permetent-nos actuar en diversos àmbits . És una eina moderna i eficaç que considerem vital i que necessitem potenciar”.

El nou dispositiu, un DJI Mavic 3 Enterprise Thermal, ha estat presentat aquest matí a l'Anell Mediterrani. Aquest drone representa l'aposta de la Guàrdia Urbana per tecnologies innovadores al servei de la ciutadania. Amb un cost de 7.029 euros (IVA inclòs), el dron destaca per ser lleuger, amb un pes d'entre 920 i 1050 grams depenent dels accessoris, com ara altaveus o llums LED. La seva autonomia de vol és de 38 minuts per bateria i pot recórrer fins a 32 km en condicions òptimes, operant en temperatures entre -10 i 40 ºC.

Equipat amb una càmera gran angular de 48 megapíxels amb enfocament des d'1 metre, i una telecàmera de 12 megapíxels amb zoom digital 8x, el model també compta amb una càmera tèrmica-infraroja, ideal per treballar en condicions de baixa il·luminació, localitzar persones desaparegudes i detectar punts de calor en situacions com incendis o activitats il·legals.

El drone té un rang de transmissió de vídeo de fins a 8 km sense obstacles, reduint-se a 1,5 km en àrees urbanes. A més, inclou un altaveu extern amb un abast de 100 metres a 70dB i un sistema d'il·luminació LED per a operacions a zones de baixa visibilitat. També incorpora un paracaigudes de seguretat que permet un aterratge controlat en cas de pèrdua de control, per exemple, a causa de condicions meteorològiques.

Pel disseny compacte i lleuger, aquest dron facilita els tràmits administratius per al seu ús, fent-lo més àgil i permetent accedir a zones prèviament inaccessibles. Viñuales va concloure: "Amb l'adquisició d'aquest nou dron, vam consolidar el nostre compromís amb la seguretat dels ciutadans i la protecció del territori, adaptant-nos als nous reptes en matèria de seguretat".