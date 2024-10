La Women Race de Tarragona reuneix 3.000 corredores amb una causa admirable

La Women Race de Tarragona reuneix 3.000 corredores | @women_race

La Women Race de Tarragona celebra la novena edició el 20 d'octubre del 2024, consolidant-se com un esdeveniment emblemàtic en la lluita contra el càncer. Aquest any, l'esdeveniment ha reunit 3.000 corredores a la Rambla Lluís Companys, on l'ambient vibrant s'ha tenyit de blanc i de rosa, simbolitzant l'esperança i la solidaritat.

L'objectiu principal de la Women Race és recaptar fons i conscienciar sobre la importància de la lluita contra el càncer. Moltes de les participants, com Aida i Marta Conillo, corren en memòria dels seus éssers estimats, compartint commovedores històries de superació personal que han ressonat entre les assistents. Aquestes narratives han contribuït a crear un fort sentit de comunitat i sororitat entre les corredores.

La sortida de la cursa va ser un espectacle en si mateix, prenent gairebé 10 minuts a causa del gran nombre de participants. Les corredores, acompanyades de familiars i mascotes, es van llançar al recorregut amb entusiasme. Durant la prèvia, les participants van fer estiraments i van preparar playlists, creant un ambient festiu i motivador.

Stella Beazzutti va ser la gran guanyadora de l'esdeveniment, creuant la línia de meta amb un temps impressionant de 19.45 minuts, portant el dorsal 305. A mesura que les corredores arribaven, moltes ho feien a partir dels 25 minuts, algunes fins i tot ballant i celebrant amb aplaudiments i abraçades, rendint homenatge als qui lluiten contra el càncer.