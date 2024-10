El Cementiri de Tarragona amplia horaris i estrena un espai de memòria per a Tots Sants

El cementiri de Tarragona, gestionat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, es prepara novament per rebre els visitants a la festivitat de Tots Sants. Des del 26 d'octubre fins a l'1 de novembre, l'horari d'obertura serà de 09.00 a 18.00 h, per facilitar l'accés i permetre que els ciutadans rendeixin homenatge als seus éssers estimats en aquesta data tan assenyalada. A més, entre el 30 d'octubre i l'1 de novembre, s'habilitarà una segona entrada pel Camí del Llorito, que estarà disponible al mateix horari, i el dia 2 de novembre, de 09:00 a 14:00 h.

Per millorar l'experiència dels visitants, a l'entrada principal del cementiri hi ha un codi QR disponible per facilitar la cerca de les ubicacions de les persones inhumades. També s'ofereixen sis cadires elèctriques per a persones amb mobilitat reduïda, que es poden sol·licitar a les oficines o al personal de la porta principal.

Aquest any, el cementiri ha inaugurat un espai de memòria dedicat al dol gestacional, perinatal i neonatal , promogut per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Aquest espai compta amb un banc semicircular que envolta un arbre de l'amor, una espècie el fullatge de la qual en forma de cor simbolitza el record i l'amor. Amb aquest racó, un Llibre de memòria permet a les famílies expressar els seus pensaments i missatges d'afecte cap als seus éssers estimats.

A més, la pàgina web del cementiri inclourà properament una secció sobre els principals punts d'interès històric del recinte, amb descripcions sobre el patrimoni, personatges destacats i fotografies, amb un enfocament cultural i de memòria històrica.

La programació per als dies de la festivitat inclou misses i un recital en honor dels difunts. L'1 de novembre, a les 16:00 h, se celebrarà el Sant Rosari a la capella, mentre que el dia 2 es faran misses en català i castellà. Així mateix, l'1 de novembre, la Fundació Mémora oferirà, a les 12:00 h, el recital "Recital per al record" a la plaça central, un emotiu concert que busca acompanyar les famílies en aquesta jornada tan especial, amb tres passades cada 15 minuts.