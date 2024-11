Tarragona inverteix més d'un milió d'euros en habitatges per oferir lloguer social

Foto: Ajuntament de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha invertit 1.063.373,19 euros a comprar vivenda a través del tempteig i retracte. La darrera adquisició que ha realitzat el consistori exercint aquest dret és un bloc de pisos al carrer 2 de Bonavista. Un edifici que era de la Sareb i que el Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes ha comprat per destinar-lo a lloguer social.

Es tracta de tres pisos i uns baixos que ara rehabilitarà SMAHUSA i que, en coordinació amb l'Institut Municipal de Serveis Socials, destinarà famílies amb precarietat econòmica.

Des del juny del 2023 ja són 14 els pisos que s'han comprat, rehabilitat i lliurat. "Fa invertit més d'un milió d'euros i això serà una constant perquè és un dels grans objectius de mandat revertir la falta d'habitatge assequible", ha remarcat el president de Smhausa, Nacho García Latorre. I ha afegit que “tots els barris de la ciutat han de tenir habitatge públic de lloguer i amb això estem treballant. El pressupost per al proper any reflectirà novament aquesta aposta”, afegeix el conseller García Latorre.

De fet, els habitatges que ha adquirit l'Ajuntament de Tarragona des de juny de 2023 pel dret de tempteig i retracte són a Bonavista, a Sant Salvador, a La Floresta, a Torreforta, a La Floresta, a Bonavista, al Serrallo, a carrer Vapor (Part Baixa) ia Sant Pere i Sant Pau. En global, Smhausa ha adquirit 60 pisos pel dret de tempteig i retracte.

Aquesta operació s'emmarca en l'estratègia del Govern municipal d'ampliar el parc públic per totes les vies possibles, fent ús del tempteig i el retracte en aquelles operacions que permetin adquirir nous habitatges a les zones de la ciutat on més cal i on és difícil construir novament.

El dret de tempteig i retracte permet a l'Ajuntament el dret preferent de compra en operacions immobiliàries entre privats pel preu acordat entre les parts.