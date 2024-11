Tarragona es blinda davant de la DANA: aquestes són les mesures que ha adoptat l'Ajuntament

Recurs - Inundacions del 2022 a Tarragona - EP

L'alcalde de Tarragona anuncia un nou decret de mesures restrictives davant les inclemències meteorològiques, emeses pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a partir del Servei Meteorològic de Catalunya i l'activació del Pla Especial d'Emergències per inundacions (INUNCAT), en fase de alerta.

Es preveu que les mesures entrin en vigor a partir d'avui i fins a mitjanit de matí, entre d'altres a les comarques del prelitoral de Tarragona per fortes precipitacions acompanyades de tempestes.

Aquest fet aconsella adoptar una sèrie de mesures que es detallen al decret que adjuntem, a fi de restringir al màxim la mobilitat i procurar la seguretat de les persones:

Recomanar el teletreball durant la jornada d'avui a les 15.00 hores fins demà dimecres dia 13 de novembre de 2024 a les 24.00 h, especialment en aquells treballadors i treballadores que es desplacen des de fora de la ciutat, per evitar desplaçaments innecessaris.

Pel que fa als serveis següents, considerats essencials:

Transport i aparcaments

EMT, segons les indicacions de la Generalitat de Catalunya, es modifica el servei d'autobús urbà demà dimecres 13 de novembre. Durant tot el dia, el servei adaptarà els vostres horaris a les freqüències de diumenge. Davant de la previsió de pluges intenses, els usuaris hauran de tenir en compte que es poden produir anomalies i/o variacions que interfereixin en el bon funcionament dels serveis decretats i modifiquin els horaris proposats.

Els aparcaments municipals estaran en servei durant tot el dia i amb una atenció especial al compliment del pla d'actuació municipal de Tarragona en fase d'alerta per risc d'inundacions. Així mateix, al primer indici d'inundació es tancaran els aparcaments municipals tancats i soterrats (Saavedra, Lluís Companys, Corsini, Mercat Central, avinguda Catalunya, estació d'autobusos, Joan XXIII i Torroja) i els propietaris dels vehicles no podran retirar-los fins que finalitzeu l'alerta. D'altra banda, aquesta nit s'instal·laran tanques als accessos de l'aparcament dissuasiu Horta Gran, proper al riu Francolí, per dissuadir els conductors que hi vulguin accedir.

Neteja

Es decreten els serveis mínims essencials de recollida de residus i neteja de carrers. Ara bé, la recollida de la nit que, habitualment s'inicia a les 22 h, s'avançarà a les 20 hi començarà per les zones inundables, com són Serrallo, Part Baixa i Arrabassada. Així mateix, el personal de neteja estarà en disposició per atendre possibles emergències que sorgeixin al matí.

Protecció Civil i Guàrdia Urbana

Es reforça el servei habitual amb dues dotacions més. Així mateix, en coordinació i col·laboració de Protecció Civil es farà una exhaustiva vigilància a les lleres del riu ia les rieres.

D'altra banda, i davant l'experiència del temporal de Santa Tecla del 2022, i la del dia 4 de novembre passat, la Guàrdia Urbana practicarà per megafonia missatges per als carrers Josep V. Foix, Josep Ras i Claravalls i Tramuntana perquè la ciutadania traieu els vehicles estacionats al costat de la riera de Cala Romana i Arrabassada, sobretot l'accés a la platja, i si és possible, s'intentarà localitzar els titulars a través de telèfon.

Així mateix, la Guàrdia Urbana de Tarragona i els voluntaris de Protecció Civil tallaran els accessos al riu Francolí per a les persones i també l'entrada de vehicles al pàrquing dissuasori de l'Horta Gran amb motiu de l'alerta per pluges continuades i torrencials.

Brigada municipal

Serveis de Manteniment (Brigada Municipal): es reforça el servei.

Ematsa

Se suspenen les obres a la via pública, però es manté el servei de guàrdia per qualsevol incidència que es produeixi a la via pública. Faran un seguiment exhaustiu dels sensors per al control pluviomètric.

Serveis socials bàsics

Es farà atenció telefònica, però no presencial. També s'anul·la el dinar en companyia del dilluns dia 13 de novembre. D'altra banda, als Centres Cívics ia la Biblioteca Pepita Ferrer també quedarà suspesa la seva activitat fins a les 24 h del dia 13 de novembre. Així mateix, s'activaran les pensions en cas que calgui allotjar alguna persona que dorm al carrer.

Obra pública (Territori i Brigada d'Intervenció Ràpida)

Se suspenen les obres a la via pública, però es manté el servei de guàrdia per qualsevol incidència que es produeixi a la via pública.

Esports

Totes les instal·lacions esportives municipals romandran tancades durant tot el dia 13 de novembre. Donada l'extrema gravetat dels efectes causats pel temporal DANA i en previsió que es desplaci per la província de Tarragona es recomana evitar els desplaçaments innecessaris, i evitar les activitats esportives a l'aire lliure.

Mercats

Quedaran tancats.

OMAC

Tant la Rambla Nova com la de Torreforta i Sant Pere i Sant Pau mantindran el servei ordinari, encara que amb menys efectius, amb l'objectiu de donar resposta a qualsevol dubte que tingui la ciutadania.

Serveis Funeraris

Mantenen el servei amb normalitat.

En cas que les condicions meteorològiques segueixin sent adverses, s'allargaran les restriccions, cosa que es comunicarà al seu moment.

Ampliació de terminis

S'acorda ampliar per un dia hàbil tots els terminis que afectin tràmits administratius davant de l'ajuntament, sense cap excepció: per tant aquesta ampliació afectarà pagaments, presentació de recursos administratius, al·legacions, prescripcions, desistiments, presentació d'ofertes i qualsevol altre tràmit administratiu . Aquesta ampliació s'aplicarà d'ofici, sense requerir cap actuació específica per part dels interessats afectats. Aquesta ampliació també afectarà tots els organismes autònoms dependents de l?ajuntament de Tarragona.