La riera del Palau. Foto: Wikiloc

Terrassa rebrà un import de prop de 80.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per fer feines de neteja i conservació de la llera urbana de la riera del Palau . Es tracta d'un dels dos projectes presentats aquest any a la convocatòria d'ajuts de l'ACA per facilitar que els organismes locals puguin realitzar tasques de manteniment i conservació de lleres urbanes de rieres i torrents, per tal de minimitzar el risc de possibles riuades i millorar així el flux de l‟aigua en cas d‟avinguda.

La responsable de Rieres, Jennifer Ramírez , apunta que "la concessió d'aquest ajut és fruit de la col·laboració mútua entre les dues administracions per tirar endavant actuacions de millora, manteniment, neteja, conservació i seguretat de les rieres que, en aquest cas de la riera del Palau" i va assegurar que "aquest govern municipal té molt present les necessitats que tenim a les rieres, per la qual cosa actuacions com aquestes demostren el treball en els àmbits de la seguretat però, sobretot, de la prevenció".



El tram urbà de la riera del Palau té una longitud de gairebé un quilòmetre i mig. El que es pretén fer és retirar la vegetació que obstaculitza el pas de l'aigua (les esbarzers), eliminar els arbres morts, eradicar la canya americana, ja que és una espècie invasora, i replantar amb plantes autòctones .

El pressupost dexecució serà de 96.416 euros i el termini màxim dexecució serà de tres mesos.