La regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín. Foto: Aj. de Terrassa

Terrassa engega aquest novembre la campanya contra les violències masclistes #NiUnaMés per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, el 25 de novembre.

La campanya d'aquest any aposta per abordar la temàtica de les violències sexuals, la formació per a professionals i la formació i capacitació de les associacions i entitats del territori per tal que la ciutat disposi d'una xarxa composta per l'Administració i el teixit associatiu per fer front a la violència masclista.

La regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín, destaca que "les violències contra les dones són una greu violació dels drets humans i, com a tal, les institucions públiques tenim el deure, la responsabilitat i el compromís de combatre-les i treballar per a una transformació social que permeti avançar cap a un món lliure de violències masclistes".

El programa de la campanya inclou 39 activitats organitzades pel Servei de Polítiques de Gènere (21 activitats), per altres serveis de l'Ajuntament de Terrassa, per les entitats que formen la Comissió 8 de març, pels grups municipals i pels sindicats (18 activitats). Entre d'altres, el conformen accions de sensibilització i prevenció de les violències masclistes, jornades de formació adreçades a professionals i activitats de denúncia social.

A més, Marín ha destacat que "Terrassa té un teixit associatiu molt potent, aquest és un actiu molt important de la ciutat que no es pot menysprear. L'ajuntament vol crear una xarxa de ciutat que pugui donar resposta a la lluita contra la violència masclista. Per això, aquesta campanya oferirà formació especialitzada a les associacions i entitats del territori per tal que puguin enxarxar-se, per detectar i actuar en casos de violència masclista, de forma coordinada amb l'Ajuntament i els agents especialitzats".