Vehicle de la Policia Municipal de Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa va intervenir aquest dimarts en una desena d'intervencions a causa dels vents forts que van obligar l'Ajuntament a activar el pla d'Emergència Municipal en nivell d'alerta.



Entre les intervencions policials més destacades hi ha la que va tenir lloc al carrer d'Àngel Guimerà, a l'alçada del carrer del Ter, per un avís rebut a les 7.07 h, que informava del perill que suposava una teulada de plàstic d'un edifici en risc de caure al carrer a causa dels forts vents . Els agents van comprovar al lloc la situació i van actuar els Bombers, que van retirar la part perillosa per evitar el perill.



A les 9.44 h, es va rebre una trucada per una vidriera a punt de caure en un edifici del carrer del Pare Labrador. Els agents van tallar el trànsit per evitar accidents davant del possible perill de caiguda i van activar Bombers, que van procedir a la retirada de la vidriera.



A les 10.20 ha entrat un requeriment per la caiguda d'un arbre al carrer de l'Ancianitat. Els agents van anar al lloc per comprovar que l'arbre havia causat danys a dos vehicles i van avisar Bombers per retirar-los.



Finalment, també es va rebre un avís a les 10.23 h per perill de caiguda d'una planxa metàl·lica d'un edifici del carrer de Menéndez i Pelayo, amb el carrer de Marinel·lo Bosch. Els agents van comprovar la situació i van activar Bombers per retirar la planxa.