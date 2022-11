Façana de l'Ajuntament de Terrassa - GOOGLE MAPS

El Govern Municipal de Terrassa ha presentat un projecte de Pressupost municipal per al 2023 basat en dos grans objectius: la sostenibilitat (que la situació econòmica actual no repercuteixi en la ciutadania) i la consolidació (enfortir els projectes de transformació de la ciutat).

El Pressupost consolidat de 2023 és de 298.447.854 euros, 18 milions més que el Pressupost consolidat al 2022, una xifra que el situa en el pressupost amb major increment de tot el mandat. El pressupost ordinari és de 225.008.961 euros i les inversions de cara a l’any vinent tindran una partida de 22.012.485 euros.



Pel que fa als ingressos, de cara a l’any vinent es preveuen 9.300.000 euros, entre ingressos propis i fons provinents d’altres administracions. El projecte també contempla una despesa de més de 17 milions d’euros. El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, ha explicat que «aquest any s’incrementa considerablement la despesa degut, en gran mesura, a l’encariment del preu de l’energia i dels subministraments, la inflació, l’enduriment de les condicions financeres i a l’increment de les retribucions salarials per al personal públic que estableix la Llei General de Pressupostos de l’Estat per al proper any».



Amb tot, Albert ha assegurat que «hem de recordar que aquesta és una administració absolutament solvent, amb capacitats de generar ingressos i de gestionar la nostra despesa. Tenim la capacitat i l’estructura per continuar construint ciutat de forma solvent i amb certa tranquil·litat, això si, amb un seguiment acurat i constant dels recursos».



Atenent a l’import dels recursos, aquests s’han aplicat a aquelles actuacions que es consideren més prioritàries en aquests moments, en els següents àmbits:



- Servei Públic (40,45 milions €): desplegament territorial, optimització de serveis municipals.



- Espai públic i sostenibilitat (86,99 milions €): millora de la seguretat, neteja,

transformació energètica i polítiques de sostenibilitat.



turisme, innovació i audiovisual i dinamització comercial.



(22,7 milions €): esports i cultura, turisme, innovació i audiovisual i dinamització comercial. - Drets socials (34,23 milions €): nou contracte programa, infància i

adolescència, inclusió, servei d’atenció domiciliària i traspàs de beques

menjador.



equitat educativa.

La tinenta d’alcalde Lluïsa Melgares, ha valorat el Pressupost del 2023 i l’ha emmarcat en el mandat assegurant que «hem actuat amb resiliència, amb capacitat d’adaptar-nos a moments molt difícils als qual hem hagut de fer front en els darrers anys. Hem tingut el pressupost més gran de la història, però

també amb les despeses més altes. Són els millors pressupostos que podríem fer, però no els que voldríem tenir».

Les grans inversions contemplades en el projecte de Pressupost Municipal per al 2023 són aniran destinades a grans projectes com: el Parc de la República, el Casal del Roc Blanc, la Pista de Can Jofresa i l’edifici Eco-Equip. Pel que fa als projectes que es duran a terme amb subvenció dels Next Generation es basen en projectes de Mobilitat i rehabilitació del Vapor Cortés. En manteniment, les principals inversions es faran en asfalt, equipaments, ponts i polígons.



És previst que la proposta s’elevi a un Ple extraordinari que se celebrarà el pròxim 30 de novembre.