El hotel de ciutat de la ciutat vallesana. Foto: Wikipedia

El passat 30 de novembre es van aprovar, en un Ple extraordinari, els pressupostos de Terrassa per al 2023. Els comptes tiren endavant gràcies als vots del govern municipal, una coalició entre els municipalistes Tot per Terrassa i Esquerra Republicana. En canvi, l'oposició (PSC, Junts i Ciutadans) en bloc va mostrar la seva disconformitat amb els pressupostos, votant en contra.

Els socialistes, primera força a l'oposició, van denunciar les retallades que l'executiu liderat per Jordi Ballart ha previst per al 2023 i diu que l'any següent "sí o sí a incrementarà la pressió fiscal sobre els veïns". A més, en veu del regidor Alfredo Vega, els va acusar de posar els “interessos partidistes per sobre dels de la ciutat”.

"Pensar que la tercera ciutat de Catalunya pugui afrontar situacions imprevistees amb un fons de contingència com el que es proposa és un clar signe de la manca de rigor dels pressupostos, desequilibrats i que obligaran el govern a corregir seriosament el 2024", ha afegit.



Per la seva banda, des de Cs van dir que els comptes són "un despropòsit", mentre que Junts va retreure al govern municipal que no hagi volgut arribar a acords.