El candidat de la formació, David Martínez. Foto: PACMA

El Partit Animalista PACMA , que recentment ha canviat el seu nom de “Partit Animalista Contra el Maltractament Animal” a “ Partit Animalista Amb el Medi Ambient ”, ha presentat al seu cap de llista per Terrassa per als comicis municipals de maig de 2023: David Martínez , enginyer tècnic de gestió nascut.

Segons ha explicat Martínez, "els animals necessiten un canvi urgent de paradigma". Assegura que "no poden dependre que el tècnic de torn tingui o no simpatia envers els seus drets, ia nivell polític, només PACMA en pot garantir la integritat". "No ens limitem a donar pinzellades animalistes ni gargots sobre el medi ambient (com fan la resta de forces polítiques), sinó que emplenem milers de quadres i murals amb el nostre propi color. Aquest verd que transmet esperança per al planeta i els animals", declara.

Preguntat sobre les primeres mesures que duria a terme al municipi en cas d'obtenir representació política, Martínez apunta la necessitat de redefinir la relació de la ciutat amb el medi ambient i el parc natural que ens envolta. "Hem de cuidar-lo i mimar-lo", assegura. Començaria "apostant per la vacuna anticonceptiva per a senglars, acabant amb les batudes de caça actuals, i el pinso anticonceptiu per als coloms" i duria a terme una gran reunió amb els diferents col·lectius de protecció animal del municipi.