Ulysses Owens, un dels cantants / Jazz Terrassa

El Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha anunciat el calendari previst per 2023. Enguany, aposta per mantenir les dates habituals, coincidint així amb l’inici de la primavera. L’edició 42 del Festival Jazz Terrassa començarà el dimecres 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i posarà punt final el diumenge 26 de març. Seran, doncs, 19 dies intensos que situaran Terrassa com a capital del jazz.

Alguns dels noms protagonistes per aquesta edició són els de Omar Sosa i Paolo Fresu, els quals tracen ponts sonors i conceptuals a Food (Tǔk Music, 2023) per completar la trilogia començada a Alma (2012) i Eros (2016). La banda sonora d’aquest treball se centra en les sonoritats d’ambients culinaris i de restauració on els sons degudament retallats, equalitzats i en bucle, serveixen de base per les diverses composicions originals del duet.

També hi seran presents Gerald Clayton i Robin McKelle, que serà pràcticament la presentació a Europa del seu nou treball discogràfic, Impressions of Ella. Ulysses Owens Jr. tornarà a Terrassa liderant la Generation Y, un quintet de figures emergents coneixedors de la tradició del Jazz i disposats a canviar paradigmes.

TORNA EL PÍCNIC JAZZ VALLPARADÍS

El Club de Jazz egarenc anuncia una nova edició del Pícnic Jazz Vallparadís, una de les cites més populars i emblemàtiques del Festival que combina música, restauració i lleure en un ambient familiar i festiu. L'esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge 19 de març, després de diversos anys d'absència a causa de la pandèmia.

Tindrà quatre propostes musicals que estaran a l'escenari principal de la Font d'en Sagrera a partir de les 12 del migdia.