Èxit absolut en la manifestació per demanar millores a la sanitat pública|@EP

Representants de la Comissió d'Entitats per la Sanitat Pública de Terrassa, organitzadora de la protesta, van assegurar que mai no s'havia vist una resposta ciutadana com la d'avui. La manifestació en defensa de la sanitat pública convocada aquest matí ha reunit milers de persones que han iniciat la marxa des de l'estació del Nord fins a arribar al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament, on s'ha llegit un manifest abans de fer la jornada per finalitzada.

La protesta l'han encapçalat els participants en cadira de rodes i, la pancarta inicial deia "Exigim sanitat pública i de qualitat". La seguien altres grups de manifestants amb altres lemes, com “Tots junts tenim més força” o “Prou retallades”.

Pepe Ruiz, del Moviment per unes Pensions Dignes, s'ha encarregat d'encoratjar els assistents amb proclames com “Sanitat sí, negoci no”, “Les llistes d'espera maten” o “A Terrassa volem més recursos i menys discursos”. Alhora, s'ha animat les persones que s'han creuat amb el seguici amb frases com “no ens miris, uneix-te”. De fet, un bon nombre de persones esperaven punts concrets i s'han afegit a la protesta.

Després de passar pel Passeig 22 de juliol, la protesta va baixar pel carrer de Salmerón, va creuar el pont de Vallparadís i va fer la primera parada davant MútuaTerrassa, on Esther Fernández, de Marea Blanca, va llegir una primera declaració.

ernández ha denunciat que les llistes d'esperes, els retards a les intervencions quirúrgiques oa les visites són "orquestrats, premeditats i planificats per convertir l'atenció sanitària en un negoci". També ha alertat que MútuaTerrassa, amb finançament públic, "ha anat construint un hòlding d'empreses amb què fa negocis".

A més, en la seva al·locució, Fernández s'ha queixat del tracte que rep el personal sanitari, que s'esprem al màxim i que compta amb "contractes precaris" i on la promoció del personal "és a dit" . I també s'ha demanat un fort aplaudiment al personal sanitari, per tot el que va patir durant la pandèmia i pel que, segons els organitzadors, encara continua patint per la manca de recursos.

Posteriorment, i després de passar pel passeig del Comte d'Ègara i la Font Vella , la manifestació ha arribat al punt de trobada final. Allà s?han reiterat algunes de les reivindicacions. "Hem de ser conscients de la gravetat de la situació de la sanitat pública", "Ens juguem molt i ens en va la vida" o "no és cosa d'un dia, la lluita continua".