L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat en alerta el Pla d'Emergència Municipal davant la previsió de forts vents durant el dia d’avui a la ciutat, atenent els avisos enviats pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya, amb risc alt avui dimarts fins a les 19 h, i moderat fins les 7 h de demà dimecres.

A més, la ciutat també posa en prealerta el pla d'emergència per risc d'incendis forestals, comunicat per la Direcció General d'Agents Rurals, i activa el protocol per fred en previsió de la baixada de temperatures prevista per a finals d'aquesta setmana.

Aquest matí, a les 11.30 h, després de l'activació en alerta del Pla d'Emergència Municipal, s'ha reunit el Comitè d’Emergència Municipal a la Sala de Govern de l’Ajuntament, presidit per l'alcalde. A la reunió, que ha comptat amb la regidora de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat, Patricia Reche, així com de personal tècnic dels diferents serveis municipals, s'ha exposat la situació i les mesures i recomanacions a la ciutadania davant la previsió per a les properes hores.

L’activació del pla en fase d’Alerta per fortes ventades contempla, entre d’altres accions immediates, les mesures i recomanacions següents:

∙ Activar els serveis municipals perquè, en cas que necessari, iniciïn el més ràpidament possible les tasques que tinguin assignades.

∙ Seguir atentament la informació meteorològica i de l’estat de la xarxa viària, així com els avisos que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

∙ Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per vent, donant a conèixer les mesures d’autoprotecció a prendre i fent seguiment especial d’aquella població que pugui considerar-se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques...).

∙ Des de Mobilitat, es posarà informació als panells informatius de mobilitat i TMESA reforçant el missatge municipal d'evitar els desplaçaments innecessaris

∙ Des de Medi Natural s’informarà a la població per tal que la població eviti visitar zones boscoses i l’Anella Verda.

∙ Des d’Espais Verds es senyalitzaran els parcs municipals amb recomanacions de no visitar-los si fa vent.

∙ Des d’Esports s’avisarà a les entitats esportives sobre el risc de vent i se’ls demanarà de no fer activitats a l'aire lliure en cas de produir-se.

∙ Des de Comerç es farà seguiment del muntatge i desenvolupament del Mercadal de Martí l'Humà que se celebra els dimecres.

∙ Des de Serveis Socials s’avisarà als esplais de la seva competència. ∙ Preveure l’obertura d’albergs d’acollida si fos necessari.

∙ Revisar l’estat dels grups electrògens.

∙ Fer el seguiment de les incidències que es puguin produir.

Pre alerta per risc d’incendis forestals i previsió de fred intens

A la reunió celebrada aquest matí, també s'ha fet repàs dels dispositius necessaris per a donar resposta a les necessitats que es puguin derivar de les baixes temperatures que es preveuen per a finals de setmana, un cop passi la previsió de fortes ratxes de vent. Des de l’Ajuntament s'ha revisat i posat a punt els dispositius a desplegar, com el protocol d'actuació en situacions de fred intens, coordinat entre els Serveis Socials municipals i Creu Roja, juntament amb Policia Municipal.

Finalment, també s'ha valorat la situació al respecte del risc d'incendis forestals a la comarca, en nivell 2 del Pla Alfa, des del passat 7 de gener per part de la Direcció General d'Agents Rurals, atenent a la situació meteorològica, amb les següents mesures:

∙ Augment de la vigilància

∙ Restricció de determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals

∙ Fer el seguiment de les incidències que es puguin produir

∙ Seguiment dels avisos i informacions meteorològiques i d’altres serveis, com ara Agents Rurals

∙ Preveure l’obertura d’albergs d’acollida si fos necessari.

Consells d’autoprotecció en cas de fortes ventades:

Podeu seguir tota la informació a través del Twitter d'Emergències Terrassa @trsemergencies i a les xarxes socials corporatives de l'Ajuntament de Terrassa.