Ajuntament de Terrassa / @EP

L’Ajuntament de Terrassa i el centre tecnològic Leitat ajudaran a accelerar i a arribar al mercat a set projectes tecnològics innovadors en el sector salut, a través del programa d’acompanyament i formació «Terrassa Health Impact: Serveis avançats d’acompanyament i tecnològics per al sector salut».

Tot i que l’adopció de tecnologies és un dels principals indicadors per a avaluar la competitivitat de les empreses, en molts casos aquestes no coneixen encara què poden fer per evolucionar i convertir-se en organitzacions més innovadores i competitives. Per aquest motiu, el programa pretén assessorar i donar les eines als projectes participants per a desplegar-se de manera efectiva i rendible.

Per al Gerent de la Fundació Leitat, Jordi Rodríguez, aquest programa «està alineat amb la missió de Leitat d'impulsar la creació de tecnologies innovadores en l'àmbit de la salut i reforçarà la nostra vinculació amb el teixit innovador de Terrassa».

El programa Terrassa Health Impact forma part de l’estratègia de ciutat de potenciar les dues especialitats competitives territorials: la salut i l’audiovisual. Aquest té com a principals objectius potenciar la millora de la competitivitat de les empreses de la ciutat de Terrassa en l’àmbit de la salut i supramunicipalitat; generar activitat econòmica al voltant de la innovació tecnològica en l’àmbit de la salut; i crear i consolidar nous llocs de treball qualificats.

Per al regidor d’Innovació, Pep Forn, aquest programa «reforça l’aposta de la ciutat per a la innovació i l’emprenedoria en el sector salut i les tecnologies aplicades a la salut, un dels més estratègics del nostre ecosistema innovador».

Aquest acompanyament a 7 projectes oferirà la possibilitat de gaudir de formació grupal de 7,5 h sobre el disseny del seu model de negoci. A més, els projectes participants podran escollir entre dues càpsules, valorades en 4.000 euros, de servei avançat:

1) Suport a nivell tecnològic en la preparació de proves de concepte mitjançant un focus group amb persones expertes: assessorament en les fites i les necessitats tecnològiques i assessorament per a la protecció de la propietat intel·lectual. Aquest suport es realitzarà amb la col·laboració de Leitat.

2) Suport a nivell clínic en la validació de la necessitat clínica i el flux clínic mitjançant un focus group amb persones expertes: assessorament en les fites clíniques que el projecte ha d’assolir i identificació de les necessitats clíniques. Aquest suport es realitzarà preferentment en col·laboració amb clínics d’hospitals del Consorci Sanitari de Terrassa i Fundació Mútua de Terrassa.

El període d’inscripció va arrencar el dia 16 de gener de 2023 i estarà obert fins al 16 de febrer de 2023. El formulari per inscriure’s, així com més informació sobre el programa, es pot trobar a la web www.terrassainnovacio.cat/terrassa-health-impact.