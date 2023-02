El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells , ha anunciat aquest divendres la construcció de tres nous equipaments d´atenció primària a Terrassa (Barcelona), en el marc d´un pacte de salut amb l'Ajuntament de la localitat.

El conseller de Salut, Manel Balcells @ep-

Ho ha dit durant la primera visita institucional al municipi, juntament amb l'alcalde, Jordi Ballart , en què ha explicat que es construirà un centre d'urgències d'atenció primària ( Cuap ) i un CAP al carrer Pau Marçal i el nou CAP Terrassa Nord a l'avinguda Béjar, ha informat el Govern en un comunicat.

Pel que fa al Cuap, s'ubicarà al carrer Pau Marçal a l'alçada de la plaça dels Països Catalans, a un tros del solar que s'utilitza com a aparcament de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): el terreny ha estat cedit per el consistori, que començarà properament els tràmits per adaptar usos.

En aquest mateix solar, es construirà també un nou CAP per "esponjar" el CAP Sant Llàtzer i el CAP Terrasa Est, i el centre --adossat al CUAP--, implicarà la creació d'una nova Àrea Bàsica de Salut (ABS) a la ciutat.

Balcells ha explicat que el nou CAP Terrasa Nord --que substituirà l'actual-- s'ubicarà a l'avinguda de Béjar, en un solar cedit per l'Ajuntament que fa cantonada amb el carrer de Provença.

"La construcció del Cuap i dels dos nous CAP significaran una millora molt important en equipaments i en l'abordatge de la salut a Terrassa", ha assegurat, i ha explicat que totes les actuacions previstes estan pressupostades i tenen un calendari que passa per la cessió dels terrenys i la redacció dels plans funcionals.

CANVI AL CAP CAN ROCA



Balcells també ha volgut conèixer les noves instal·lacions del CAP Can Roca, obert a l'octubre, i ha anunciat una modificació "important" al circuit de derivació de pacients: els usuaris d'aquest CAP que necessitin una atenció especialitzada aniran a l'Hospital de Terrassa en lloc de ser visitats a l'Hospital Mútua Terrassa com fins ara.

Amb aquest canvi, l‟atenció primària il‟especialitzada d‟aquests pacients seran gestionades per una mateixa entitat: el Consorci Sanitari de Terrassa, format per la Generalitat il‟Ajuntament de Terrassa.