L'excàrrec de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí surt d'un judici @ ep

Mossos i Guàrdia Civil han realitzat 20 registres a les diferents seus de Terrassa, Barcelona, Tarragona i Terres de l'Ebre . la companyia hi ha registres a la seu de la consultoria i auditora RCM a Barcelona ia les subseus d'Egara a Tarragona i Terres de l'Ebre.

La policia busca documentació sobre operacions sospitoses. L'exdirigent de CDC David Madí està vinculat amb diferents casos de corrupció de l'antiga Convergència com el famós '3 per cent'.

El 2022 va ser condemnat a 14 mesos de presó per ser cooperador d'un delicte contra la hisenda pública i per falsedat documental per haver emès factures falses.

Segons la investigació, David Madí podria haver alterat una macrolicitació pública el 2015, on Ambulàncies Egara va guanyar l'adjudicació a Lleida, Terres de l'Ebre i Tarragona.

LA GUERRA ENTRE EGARA I LAFUENTE I EL PAPER DE DAVID MADÍ A L'ENTORT

A la temporal entre Egara i Lafuente, que va aconseguir l'adjudicació de tres lots, és on es pot observar millor com funciona la competència per dominar el negoci del transport sanitari a Catalunya.

Poc abans de rebre l'adjudicació, Ambulancies Egara, propietat de la família Simón, va ser copada per directius propers a David Madí, ara empresari i anteriorment secretari de Comunicació del Govern de CIU. L'objectiu va ser clar: ofegar el seu company de negocis, Ambulàncies Lafuente, i quedar-se amb tot el botí.

El mateix Govern, en aquell moment controlat per Artur Mas, havia mostrat interès que les dues empreses concorreguessin juntes al concurs, i el resultat va ser nefast per a Lafuente, ja que Egara, amb més capacitat, era l'encarregada de rebre els fons adjudicats per CatSalut i, segons revelen alguns mitjans, va deixar de pagar-lo. El resultat? Lafuente es va asfixiar econòmicament i no comptava amb els diners suficients diners per pagar els seus propis treballadors.

Els directius d?ambulàncies Lafuente van intentar arreglar aquest problema i sembla que es van reunir amb alts càrrecs del Govern de la Generalitat, i l'única resposta que van rebre va ser que es tractava d?un assumpte privat entre dues empreses on l'Executiu català no podia mediar. Tot i això, els diners amb què estaven jugant eren públics i, casualment, existia una relació entre càrrecs del Govern de la Generalitat i Ambulàncies Egara.

El més cridaner d'aquesta situació va ser que l'Executiu català va pressionar perquè les dues empreses es presentessin al concurs juntes, i després no va fer res per evitar que una canibalitzés l'altra.

ELS AFECTATS PER LA SUPOSADA ESTRUCTURA CRIMINAL ÉS LA FAMÍLIA SIMÓN

Els primers afectats per la suposada estructura criminal és la família Simón i concretament Óscar Simón en qualitat de copropietari del grup, apoderat i CEO a la filial d'Aragó.

Fermí Ferran és coaccionista de referència de Egara i copropietari de la mateixa al costat d'Óscar Simón. Amb un currículum que abasta ser l'excap de seguretat de la multinacional de joc *Cirsa. Álex García-*Cascón. també, exdirectiu de *Cirsa i excap de Control de Riscos del FC Barcelona és l'actual conseller delegat de *Egara i han pilotat l'accidentada expansió de l'empresa fora de les fronteres catalanes.

Tots dos personatges són homes de confiança de David Madí, exsecretari de Comunicació del Govern amb Artur Mas com a president. David Madí segons sospita la *polícia amb aquests homes de la seua màxima confiança, van assaltar Ambulàncies Egara entre 2014 i 2016 prometent que l'empresa "guanyaria contractes en el macroconcurs de transport sanitari de Catalunya i van guanyar tres lots segons pressuposen amb l'"ajuda i tutela" suposadament de David Madí .



Cal recordar que el concurs de transport sanitari de Catalunya va costar a les arques públiques prop de 1.000 milions d'euros i va acabar en guerra entre empreses.