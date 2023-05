Una vista aèria de Terrassa. Foto: Ai. de Terrassa

Terrassa avalua els seus serveis públics municipals amb un 61% de satisfacció, fet que suposa un augment del 8% respecte als resultats obtinguts per la ciutat el 2022, al V Baròmetre de satisfacció de serveis urbans realitzat per l' Observatori de Serveis Urbans (OSUR). Aquesta xifra situa Terrassa 13 punts percentuals per sota de la mitjana nacional, que està en 74%. D'altra banda, un 16% dels ciutadans egarencs es mostren insatisfets, cosa que situa Terrassa al lloc 24 de 30, a la zona baixa comparativa de les 30 ciutats analitzades.

Com a gairebé totes les ciutats aquest any gairebé tots els serveis milloren la seva percepció o fins i tot canvien la seva tendència respecte al baròmetre de 2022. Tot i això els resultats no són bons, i només l'aigua obté un resultat no excel·lent però sí acceptable. Dos dels suspensos de l'any passat passen a aprovat pels pèls, i els altres dos segueixen suspesos però milloren lleument.

En una anàlisi detallada, el subministrament d'aigua és, amb un 64%, el servei amb més satisfacció , mantenint el resultat del 2022, i se situa 17 punts percentuals per sota de la mitjana nacional. Pel que fa a insatisfets, el servei registra una de les pitjors nota dels municipis analitzats, amb un 17%. El que més es valora és la gestió operativa (pressió, continuïtat del servei, funcionament del comptador, etc.), amb un 70% de satisfets, i el pitjor, la factura de l'aigua amb un 49% de satisfets i un 50% de satisfets insatisfets.

La neteja viària manté la segona posició que va guanyar l'any passat, per primera vegada aconsegueix l'aprovat encara que sigui amb un ajustat 51% de satisfets, 2 punts percentuals més que el 2022, i quinze punts percentuals menys que els 65 de la mitjana nacional . El nombre d'insatisfets iguala el 25% del 2022. La dotació i l'equipament per a la prestació del servei de neteja viària (camions, equip, personal) és el més valorat, amb un 53 % d'opinions favorables. La neteja dels excrements de mascotes és el punt que rep menys opinions positives, amb només un 25%, un clàssic a gairebé totes les ciutats.

En tercer lloc (també amb un aprovat molt rascat) hi ha el transport públic . Obté un 50% de satisfacció, 9 punts percentuals més que l'any 2022 i 18 punts percentuals menys que la mitjana nacional. L' aspecte més ben valorat és la possibilitat de viatjar còmodament , amb el 52% de satisfacció, i el pitjor, la relació qualitat/preu, que només té un 27% d'opinions favorables.

Els veïns suspenen el servei de recollida d'escombraries i residus urbans , que passa del 44% de satisfets del 2022 al 48%, 20 punts per sota de la mitjana nacional, però que manté a més un elevat 27% d'insatisfets. El servei de contenidors continua sent l'aspecte més ben valorat amb un 54% de satisfacció. Els altres ítems, inclosa la freqüència suspenen per sobre del 40% de satisfacció

La pitjor nota, d'un 44% de satisfacció, és per al servei de conservació d'espais públics i cura de zones verdes , que millora 3 punts percentuals respecte al Baròmetre de 2022, però del qual els egarencs diuen que ha empitjorat en tots dos darrers anys. Aquesta xifra se situa un 26% per sota de la mitjana nacional. La ciutat suspèn en tots els aspectes analitzats, i el pitjor valorat un any més és la cura de les zones infantils, amb el 27 % d'opinions favorables.

Lorenzo Dávila, Director General d'OSUR , analitza la situació i considera que "Terrassa torna a estancar-se respecte als anteriors baròmetres en què, al seu torn, baixava cada any. Suspèn dos serveis, n'aprova exiguament dos més a molta distància de la mitjana nacional. L'excepció és el subministrament d'aigua que manté el digne resultat de l'últim baròmetre, 64%, amb l'únic suspens de la factura de l'aigua, censurada pel 50% dels usuaris". "Les dades són totes molt precàries", conclou.