Dimecres passat 21 de juny es van posar en marxa les obres de reforma del Mercat de la Independència , que s'emmarquen dins del projecte de millora i modernització dels mercats municipals. L' Ajuntament de Terrassa va rebre dels fons europeus Next Generation 1,9 milions d'euros per dur a terme la primera fase del projecte , que pretén adaptar aquests espais i la seva activitat a la sostenibilitat econòmica i mediambiental, així com apropar la digitalització dels seus processos per satisfer les necessitats de les persones compradores i els nous hàbits de consum. El bloc més important d'aquesta fase del projecte són les obres de transformació dels punts de venda, que contemplen la intervenció que comença ara al Mercat de la Independència i els treballs que es faran properament al Mercat de Sant Pere i que s'aprovaran ben aviat.

Les obres de reforma del Mercat de la Independència repararan i reinterpretaran els sistemes de coberta i façana de tot l'edifici amb l'objectiu de realçar-ne les qualitats arquitectòniques i patrimonials, recuperant-ne i consolidant-ne el valor, i condicionar-lo dins dels paràmetres de confort i eficiència tèrmica actuals. Alhora, es donarà resposta a les exigències de les normatives vigents.

Les actuacions s'executaran en tres fases, per tal de minimitzar l'afectació a l'activitat diària del mercat. La primera de les fases contempla la reparació de les cobertes, la substitució de les lluernes lineals i la reforma de la xarxa de sanejament. D'aquesta manera, millorant l'estanquitat i la impermeabilitat dels tancaments, es fomentarà l'estalvi energètic a les instal·lacions, així com la millora del confort tèrmic i de la il·luminació natural de l'edifici. Es pretén oferir així un espai més saludable, més confortable i segur per a la ciutadania i els paradistes.

Aquesta primera fase de les obres de recondicionament del Mercat de la Independència estan pressupostades en 1,6 milions d'euros, 1,1 milions dels quals corresponen a la subvenció del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través dels fons Next Generation, mentres que l'Ajuntament de Terrassa aportarà l'import restant.

Les actuacions, que han estat adjudicades a l'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, SAU, tindran una durada de 10 mesos. Aquest termini té en compte les aturades motivades per les campanyes comercials del mercat, com la de Nadal.

En les properes fases de les obres de recondicionament del Mercat de la Independència també està previst intervenir a les obertures, porticons i façanes de l'edifici.

MODERNITZACIÓ DELS MERCATS MUNICIPALS

El mes de gener passat, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme va aprovar la subvenció del projecte de modernització dels mercats municipals que l'Ajuntament havia presentat a la convocatòria dels fons europeus Next Generation.

El projecte de millora i transformació dels mercats municipals contempla diferents actuacions:

• Transformació del punt de venda: a part de les obres de recondicionament esmentades, implantació dels tiquets electrònics als comerços participants; adaptació de noves eines de comunicació externa amb la clientela; i instal·lació de taquilles intel·ligents refrigerades.

• Transformació digital: personalització, millora i adaptació dels marketplace; millora i implantació de noves tècniques de comunicació i màrqueting; instal·lació de sistemes de publicitat digital; i instal·lació de sistemes de control daccessos i telegestió.

• Sostenibilitat i economia circular: posada en marxa de diferents campanyes per evitar el malbaratament d'aliments i la reducció de l'ús de plàstics d'un sol ús.

• Cadena de subministrament i traçabilitat: incorporació al marketplace de proveïdors de km 0.

• Sensibilització i formació: formacions per als comerciants en l'ús de les noves eines digitals i campanyes per a la millora de la sostenibilitat per part dels clients a l'hora de comprar als mercats.

• Altres: diferents campanyes comercials per a l'impuls de la compra als mercats municipals i instal·lació de xarxa wifi als mercats de Sant Pere i de la Independència per facilitar la telegestió de la xarxa.