L'immoble, de 908 m² construïts, té dues plantes i els treballs contemplen fer tot un seguit d'actuacions per consolidar l'edificació i per preservar els elements de valor. Entre altres aspectes, es faran les obres que permetin garantir la seva impermeabilització; recuperar les cobertes (claraboies, baixants, teules...); reparar els tancaments; restituir els vidres trencats i les fusteries exteriors. L'alcalde accidental, Xavier Cardona, diu que "una de les finalitats és recuperar tots aquells elements que representaven un interès artístic i que han desaparegut o bé s'han malmès amb el pas del temps. Des de l'Ajuntament seguim en la línia de reconvertir els espais urbans buits existents per dotar-los d'una segona vida, oferint nous usos a la ciutadania, però també reivindicant el patrimoni i passat industrial de la ciutat".

Dels elements que es preservaran, destaquen els elements originals que hi ha el vestíbul principal i a les oficines i, entre els treballs previstos, figura la restauració de la barana principal i del sostre de fusta amb plafons de vidre; la reparació o substitució de les fusteries interiors; la porta de ferro que dona accés al recinte; el rellotge de la façana principal, que data dels anys 30; i els esgrafiats de la roda i la filadora i la imatge de l'empresa, que es troben malmesos, entre altres.

El Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala i Badrinas, desenvolupat per la Junta de Compensació, contempla la urbanització de l'àmbit, que està pràcticament finalitzada, i que ha estat prèvia a l'edificació d'aquest futur complex residencial, de 30.692 metres quadrats, que està delimitat pels carrers de Baldrich, Prim, Lepant i de la carretera de Rubí.

Aquests treballs han representat el punt de partida del projecte de transformació dels antics espais industrials de la ciutat, actualment en desús, per dotar-los d'una segona vida i, també, l'inici d'un dels projectes que promourà la reactivació urbanística del barri del Segle XX, amb nous espais i equipaments públics.