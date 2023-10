Una de les zones de l'Anella Verda. Foto: Aj. de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat les obres per condicionar i millorar els trams dels vuit camins de l'Anella Verda que van resultar afectats pels episodis de pluges intenses del mes de juny i que han erosionat el terreny. Les reparacions afectaran els camins públics, o amb acord per ús públic, que actuen com a porta d'accés en aquest paratge natural com són el dels Monjos; Can Carbonell, l'Escaiol, el torrent de la Betzuca, el camí vell de Can Carbonell, el que enllaça el Parc Audiovisual amb el camí de Can Bogunyà; el que va de Can Bogunyà al camí de ca n'Amat de la Muntanya i el que enllaça aquest amb la carretera de Rellinars (B-122).

Les obres consistiran a construir trencaaigües, que facilitin el drenatge, anivellar el terreny i reparar les cunetes afectades per les pluges. El termini dels treballs és d'un mes i la inversió prevista és de 20.526 euros.

D'altra banda, també es procedirà a reparar el ferm del camí de terra dels plans de Can Bonvilar, comprès entre la carretera C-1415a i el pont sobre el torrent de la Betzuca, que està deteriorat per la circulació superficial de l'aigua de pluja, provocant l'erosió del terreny. Aquesta actuació també contempla la desbrossada i retirada de vegetació dels marges interns del camí de vianants i la construcció d'una vorera que facilitarà l'accés a l'àrea de pícnic de Mossèn Homs. El pressupost per aquests treballs és de 37.864 euros i el termini previst d'execució és d'un mes i mig.

L'Anella Verda és una combinació de boscos, camps i torrents que està situat entre l'entorn urbà i els límits municipals i que comprèn el 65% del territori de la ciutat. Un dels objectius és fomentar un ús social i responsable de l'entorn, amb el manteniment i neteja de la xarxa de camins que la conformen per adequar-la a l'ús dels vianants i ciclistes.