A punto de celebrar su centenario -será en 2026- la compañía de danza contemporánea de Martha Graham intervino en la 40ª temporada de danza de Terrassa. Pablo-Ignacio de Dalmases

Sobraban dos en las manos para contar las butacas que habían quedado libres en el salón del centro cultural de LaFACT de Terrassa para ver la actuación de Martha Graham Dance Company, tal fue la expectación despertada por la presencia de esta formación casi centenaria -lo será en 2026-, la más antigua de Estados Unidos y uno de los paradigmas de la danza contemporánea. Si el siglo XIX fue el de Petipá, bien pudiera decirse que el XX ha sido en buena medida aquel en el que la danza quedó marcada por las aportaciones de esta genial artista que mereció ser distinguida como el título de “bailarina del siglo”. Y es que, en efecto, sus aportaciones constituyeron una verdadera revolución en las formas de expresión coreográfica a las que aportó un método en el que puso de relieve la importancia de la respiración, la relajación, la contracción y la exploración de las capacidades expresivas del cuerpo humano. Y lo hizo bebiendo de las fuentes no sólo de las técnicas danzarías tradicionales, sino también de las procedentes de otras culturas nativas e incluso de las formas de expresión de los artistas plásticos coetáneos. En fin, una verdadera revolucionaria en su género que ha hecho escuela y ha marcado las pautas de toda una centuria.

Los diez componentes de esta formación en ruta de Martha Graham dance Company que actuaron en la 40ª temporada de danza de Terrassa ofrecieron un programa con tres piezas representativas de la evolución experimentada por esta formación al largo de su fecunda singladura. La primera fue “Errand into the maze”, un paso a dos creado por la propia Graham que, estrenada en Nueva York en 1947, ejecutó impecablemente en la inmensa soledad del escenario egarense la pareja formada por So Young y Alessio Crognale-Roberts. Fue un ejercicio de preciosísimo interpretativo lleno de momentos felices .que constituyó el entremás de una velada memorable.

Ven a continuación “Cantículo for inocentes comedianos”, coreografía diseñada por Sonya Tayeh y que, si bien estrenada el pasado año en California, se inspiró en otra anterior de la propia Graham. Se trata de una pieza coral en la que los intérpretes la ejecutan en grupos que se transforman en unidades interdependientes y coordinadas, cada una de las cuales actúa como una entidad con personalidad propia de tal forma que tal parece que el espectador contempla un conjunto de figuras que bien pudieran ser otras tantas figuras de la diosa Shiva, con sus varios cabezas y numerosos padres de brazos. ¿Hemos dicho brazos? Sí, en efecto y aprovechamos el inciso para decir que el movimiento de dichas extremidades resulta particularmente relevante en su protagonismo de las formas interpretativas de la compañía Graham. La pieza termina con una vistosa escena de increíble belleza conecptual y cromática.

Y, en fin, la función culminó como “Cave”, de Hofesh Shechter, una obra enteramente coral en la que la formación brilló a gran altura poniendo rutilante brillantez a una velada inolvidable que quedará como hito en la ya larga historia de las temporadas de danza de Terrassa.

