Foto: Ajuntament de Terrassa

L' Ajuntament de Terrassa, mitjançant la comissió d'inserció sociolaboral de la Taula local de Capacitats Diverses, ha organitzat aquest dilluns, 20 de novembre, de 10 a 13 hores, un speed dating laboral per a persones amb capacitats diverses a les instal·lacions de Foment de Terrassa.



A la iniciativa hi han participat un total de 35 persones amb discapacitat que busquen feina, acompanyades i orientades per diferents serveis d'integració sociolaboral de la ciutat. Cada persona participant ha pogut fer més d'una entrevista per optar a diferents opcions de treball. Aquestes han tingut una durada d'uns 5 minuts, amb les 3 empreses ordinàries que han participat aquest any a la iniciativa: Ikea, Carrefour i MútuaTerrassa. Les ofertes estan relacionades amb l'atenció al públic, reposador, magatzem i neteja ia l'àmbit administratiu (teleoperadors/es, recepcionistes).



L'objectiu d'aquest speed dating és doble: d'una banda, fer un entrenament i una pràctica en context real d'una de les fases més importants del procés de selecció, com és l'entrevista. D'altra banda, també es pretén que les persones participants es donin a conèixer aquestes empreses per formar part de les diferents borses de treball que puguin generar.



Per la tinenta d'alcalde de Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans i regidora de Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, la consolidació d'aquesta cita «suposa un èxit per la inclusió i la integració de les persones amb discapacitat al món laboral i garanteix el desenvolupament personal , laboral i econòmic de les persones que hi participen. Es tracta des de l'Ajuntament seguim recolzant iniciatives com aquesta, que asseguren l'assoliment de drets tan bàsics com el del treball digne i l'autonomia personal, alhora que normalitzem la presència de persones amb capacitats diverses a les empreses ordinàries» .



Aquesta és la tercera ocasió en què Mesa local de Capacitats Diverses organitza una cita d'entrevistes ràpides laborals. La primera es va produir el mes de juny del 2021, quan es va dur a terme una selecció de candidats/es per als serveis d'hostaleria de Prodis. En aquella ocasió, els responsables del servei van fer proves pràctiques i entrevistes individuals a 10 persones amb discapacitat. L'any passat, un total de 33 persones van participar a la iniciativa i van mantenir un total de 85 entrevistes amb 4 Centres Especials de Treball.