Roba de segona mà. Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Terrassa ha fet una valoració molt positiva de la primera edició de la iniciativa solidària Treu-te la roba, que ha aconseguit recollir més de 1.200 quilos de roba durant els 7 dissabtes consecutius que ha durat la iniciativa. Han estat els dies compresos entre el 7 d'octubre i el 18 de novembre, en què els veïns han tingut l'opció d'anar a una desena de punts de la ciutat on hi ha contenidors taronges i on trobaven els informadors ambientals que explicaven a les persones participants a la campanya i la possibilitat d'optar a una bonificació en la taxa de residus municipal.

L'objectiu de la campanya ha estat augmentar la conscienciació ciutadana sobre la necessitat de reciclar i reaprofitar les peces tèxtils i el calçat en desús, en una iniciativa emmarcada al Pacte per a la Moda Circular a Catalunya, al qual Terrassa es va adherir a l'octubre del 2022.

Així, mitjançant la campanya Treu-te la roba l'Ajuntament ha volgut fomentar la conscienciació ciutadana sobre la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar el tèxtil; així com donar a conèixer la xarxa dels 120 contenidors taronges repartits per la ciutat i on es pot dipositar la roba i calçat vell o que ja no utilitzem.

Per a la regidora de Cicle de l'Aigua, Patrícia Reche, encara que Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya que recull més roba, només darrere de Barcelona i Mataró “encara hi ha un ampli marge de millora per augmentar la reutilització i el reciclatge, tant del tèxtil com del calçat, cap a un model d'economia circular Com a Ajuntament hem de seguir prenent l'accelerador pel que fa a les polítiques ambientals i hem d'impulsar accions, accions que seran més grans o més petites, però que sempre comparteixin l'objectiu a lluitar o mitigar l'emergència climàtica".

Per part de les entitats que col·laboren en el servei de recollida d'aquesta fracció i que s'han implicat en la campanya, com ara Eco Inserció i la Fundació Formació i Treball, agraeixen a l'Ajuntament de Terrassa "que es facin aquest tipus d'iniciatives per millorar la recollida del tèxtil".