Terrassa celebra la 13a edició de la Mostra del Coneixement

La 13a edició de la Mostra del Coneixement, que començarà aquest mes de setembre a Terrassa, s'ha dividit en tres àmbits que relacionen cadascuna de les línies d'actuació del Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement: la Mostra TU. Campus , la Mostra TU. Divulgació i la Mostra TU. Empresa . Pel que fa al contingut, continua oferint activitats en forma de conferències, exposicions, tallers, visites guiades i rutes pel campus universitari i empreses de la ciutat, algunes a demanda del professorat i d'altres amb data ja programada.

El regidor d'universitats, Pep Forn, explica que: «Amb la programació i els continguts d'aquesta nova edició de la Mostra del Coneixement volem reforçar els vincles entre els centres educatius de secundària, la Universitat i les empreses i, alhora, incrementar el coneixement mutu dels agents que són part fonamental del nostre teixit econòmic, educatiu i social. Aquest any potenciem la visita als centres de producció per veure in situ l?aplicació pràctica del que s?estudia al?escola i conèixer les principals innovacions que estan introduint» .

La Mostra TU. Campus incorporarà 12 sessions i una ruta guiada. Les xerrades seran impartides per professorat provinent de cadascuna de les diferents escoles universitàries de la nostra ciutat i estaran dirigides a lalumnat dels centres de secundària de la ciutat, programant-se a demanda del professorat. L'objectiu és despertar vocacions en joves i adolescents, en particular sobre les professions STEAM per conèixer de prop l'aplicació pràctica dels diferents graus que es poden estudiar a Terrassa i les possibles sortides professionals.

La Mostra TU. Divulgació inclou la programació de 33 activitats que seran impartides per ponents especialistes en temàtiques que donen suport a la programació curricular del professorat. Dins aquest àmbit, i tenint en compte l'èxit que va tenir a la passada edició, s'ha programat també la 2a edició del Cicle de conferències TU. TOP TEN , un conjunt de 10 xerrades amb data ja programada que tractaran les temàtiques més actuals i de més interès per a l'alumnat, com l'adolescència, la intel·ligència artificial, la salut mental o el ciberassetjament. S'impartirà una sessió per mes i estaran obertes preferentment a l'alumnat i al professorat dels centres de secundària, però també per als seus familiars i ciutadania en general.

I pel que fa a la Mostra TU. Empresa , es tracta d´un cicle de visites guiades a grups de recerca i start-ups del Campus Terrassa Universitària (TU.) com la UPC Fab Terrassa, l´Edifici Gaia o Polarimètrics i empreses de la ciutat i la seva àrea d´influència, com Catlab , Prewaste o Folgaroles Tèxtil, així com xerrades de representants d'IMANcorp Foundation. Aquestes accions es programaran durant el curs acadèmic 24-25 a demanda del professorat i estaran dirigides a lalumnat de secundària i també a lalumnat de les diferents escoles universitàries de Terrassa per fomentar vocacions en lalumnat i donar a conèixer el món de la recerca, la ciència i la innovació.