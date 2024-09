Terrassa prohibeix els patinets elèctrics a la seva àrea de vianants

Foto: WikipediaCommons i CanvaPro de Stevica Mrdja / EyeEm

L'ús de patinets elèctrics com a mitjà de transport ha crescut exponencialment, i amb això també el nombre d'accidents en què estan involucrats. A la ciutat de Terrassa , un de cada deu accidents de trànsit inclou un vehicle de mobilitat personal, cosa que ha portat l'Ajuntament a prendre mesures dràstiques: des d'ara, està prohibit circular en patinet elèctric o bicicleta als 25 carrers que conformen la seva àrea de vianants.

Per fer complir aquesta nova normativa, s'ha instal·lat senyalització tant vertical com horitzontal a tots els carrers afectats. Tot i això, un equip de TV3 ha comprovat que molts usuaris de patinets i bicicletes segueixen ignorant les noves regles. Els vianants, per part seva, han expressat la seva preocupació per les situacions de perill que aquests vehicles generen en zones destinades per al trànsit de vianants.

L'associació de comerciants Terrassa Centre s'ha sumat a la petició de més controls policials per garantir la seguretat dels vianants. Núria Ramos, membre de l'associació, assenyala que la senyalització no és suficient i exigeix una presència més gran de la policia local: "Necessitem que els nostres clients puguin passejar tranquils pels carrers del centre històric", va afirmar.

Multes i mesures pedagògiques

L'Ajuntament, per la seva banda, ha augmentat el nombre de sancions, que ronden els 200 euros . Segons Xavier Cardona, tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, l'aplicació de la normativa s'està fent de manera progressiva, amb l'objectiu de conscienciar els usuaris.

"És una tasca que anirem reconduint pedagògicament, però que no es pot aconseguir d'un dia per l'altre", va declarar.

Altres ciutats pioneres en la regulació

Tot i que Terrassa és el municipi més gran que ha implementat aquesta prohibició, altres ciutats catalanes com Rubí, Granollers i Olot ja havien pres mesures similars en anys anteriors, després d'observar un increment en els accidents i les queixes dels vianants. En totes, la prohibició ha estat acompanyada de sancions i campanyes informatives.

Amb l'augment d'aquests incidents, més ciutats es podrien sumar a aquesta tendència, buscant un equilibri entre la mobilitat i la seguretat als carrers.