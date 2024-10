Esquerra Republicana abandona el govern municipal de Terrassa

Un detall de la façana de lAjuntament de Terrassa. Foto: Wikipedia

Dilluns passat 30 de setembre, l' assemblea local d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va aprovar la proposta del grup municipal d' abandonar el govern de coalició amb Tot per Terrassa i Junts per Terrassa. Unes hores després, els regidors Ona Martínez i Pep Forn van explicar les raons de la seva sortida en una roda de premsa al Raval de Montserrat.

Martínez va explicar que “entrem a l'Ajuntament per construir, no per un càrrec. Marxem amb l'orgull de la feina ben feta”, alhora que va voler “demanar disculpes als agents socials amb els que deixem assumptes pendents”.

De la mateixa manera, va assenyalar que creu que Terrassa necessita grans consensos. Lamentem que no hagi funcionat. Ens fa mal per la gent i per la ciutat”. En aquest sentit, va afegir que “la política sempre requereix generositat, però encara més si s'està en un govern de coalició”.

Al ple de divendres passat 27 de setembre, Esquerra es va mostrar contrària a la reducció de l'àrea de vianants. ERC forma part del govern municipal amb 2 regidors: Ona Martínez i Pep Forn, igual que Junts, que també té dos regidors, i es completa amb els 11 de Tot per Terrassa .

Els càrrecs que deixen

Fins ara, Ona Martínez ha estat tercera tinent d'Alcaldia, mentre que Pep Forn no tenia cap càrrec a l'organització municipal.