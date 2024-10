La Marató de Sang de Terrassa supera els seus objectius, amb 224 donacions de sang en tres dies

La Marató de Sang de Terrassa supera els objectius, amb 224 donacions de sang en tres dies | Mútua de Terrassa

La Marató de Sang ha superat els objectius amb un total de 224 donacions de sang en tres dies. La campanya, que va tenir lloc del 16 al 18 d'octubre a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, ha atret 287 persones.

Els resultats obtinguts han estat significatius. A més de les 224 donacions de sang, s'han registrat 18 donacions de plasma i 4 inscripcions al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO). D'aquestes donacions, 21 han estat de persones que han donat sang per primer cop. Tot i això, també hi va haver 45 persones que es van acostar amb la intenció de donar sang però no van poder fer-ho.

Les donacions realitzades beneficiaran aproximadament 690 pacients. Tot i la influència del temps, que va incloure moments de pluja que van afectar la participació, l'objectiu de superar les 200 donacions s'ha complert amb escreix. Especialment, es va fer una crida als donants del grup sanguini O negatiu a causa de les reserves baixes. De fet, 50 participants pertanyien a aquest grup, cosa que representa el 17,5% del total de donants.

El Banc de Sang de Terrassa ha expressat el seu suport continu i anima la població a continuar donant, destacant que cada dia calen 1000 donacions a Catalunya. Per a aquells interessats en donar, els horaris del Banc de Sang de Mútua Terrassa són de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 hores i els dissabtes de 9.00 a 14.30 hores.