Les millores que Renfe posa en marxa a l'Estació del Nord de Terrassa

La intervenció a Terrassa inclou la instal·lació d'encaminaments i paviments podotàctils, entre d'altres. Foto: Renfe

Renfe ha començat un conjunt de reformes a l'estació de Terrassa Estació del Nord, que forma part de la línia R4 de Rodalies , amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat dins les seves instal·lacions.

Aquesta actuació, el pressupost de la qual ascendeix a 337.579,19 euros (IVA inclòs), se centra a optimitzar les condicions de seguretat i comoditat per als usuaris de l'estació, beneficiant els 16.000 passatgers que hi transiten diàriament.

La intervenció a Terrassa inclou la instal·lació d'encaminaments i paviments podotàctils, pensats per guiar les persones amb discapacitat visual des de l'entrada del vestíbul fins a les andanes. Aquests paviments especials d'advertiment ajudaran els viatgers a identificar amb més facilitat les zones de risc, com ara escales i accessos a les andanes.

A més, se substituiran les franges grogues antilliscants actuals per altres de noves i es reforçarà la senyalització a les zones d'embarcament i desembarcament d'ascensors i escales, així com a les vores de les andanes, utilitzant botons adherits per a més visibilitat i seguretat.

Aquestes reformes formen part d'un esforç més ampli de Renfe a Catalunya per millorar l'accessibilitat a tota la xarxa de Rodalies, que inclou estacions clau a Barcelona i altres ciutats de la regió. Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més densitat d'usuaris dels serveis de Renfe, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona , on les línies de Rodalies transporten milers de persones cada dia. Renfe ha implementat diverses iniciatives en els darrers anys per modernitzar les seves estacions i fer-les més accessibles i segures, en línia amb les normatives d'accessibilitat vigents a la Unió Europea.

El compromís de Renfe amb l'accessibilitat inclou també la instal·lació d'ascensors, rampes i senyalització adaptada a altres estacions de la seva xarxa a Catalunya. Aquestes inversions no sols faciliten l'accés a persones amb mobilitat reduïda, sinó que milloren l'experiència general per a tots els viatgers, reduint riscos i facilitant el trànsit diari. Amb aquestes actuacions, Renfe busca posicionar-se com una opció de transport inclusiva i accessible, complint així amb la missió d'oferir un servei de qualitat a tot el territori català.