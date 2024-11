Polèmica al barri de Sant Llorenç de Terrassa per la construcció d'una benzinera

Una mànega d'una benzinera, en fitxer | Europa Press

La construcció d'una benzinera al barri de Sant Llorenç, a Terrassa, ha generat una gran preocupació entre els veïns de la zona, que temen que el projecte tingui greus conseqüències per a la seguretat i la qualitat de vida. El projecte s?està duent a terme a l?Avinguda del Vallès, a la cantonada amb el carrer de la Castellassa, a pocs metres d?un edifici amb 96 habitatges. L´empresa responsable de l´obra és Plenoil, tal com ha informat Món Terrassa.

Davant la manca d'informació clara i l'absència de consultes prèvies als residents, els veïns han llançat una campanya a Change.org titulada "Aturem la construcció d'una benzinera a Sant Llorenç, Terrassa!" per pressionar l'Ajuntament i aconseguir que es revisin els permisos atorgats. Els signants exigeixen que se suspenguin les obres fins a garantir que no es posarà en risc la seguretat de l'edifici ni la salut dels residents. La campanya, que va ser impulsada per David Fernández, fill d?una veïna afectada, denuncia diversos problemes relacionats amb l?obra.

Entre les preocupacions principals dels veïns hi ha el risc per a l'estructura de l'edifici, ja que les excavacions necessàries per a la instal·lació dels tancs subterranis podrien causar vibracions que afectin l'estabilitat de l'immoble. També alerten sobre l'impacte en la salut i la qualitat de vida, degut a les possibles olors, sorolls constants i la possibilitat de fuites de gasos tòxics. A més, critiquen la manca de transparència en el procés, ja que asseguren que no se'ls ha informat sobre la llicència d'obres ni s'ha col·locat un cartell informatiu al lloc.

L'Associació de Veïns ha expressat el seu descontentament per no haver rebut cap avís ni consulta sobre la construcció. Segons el portaveu de l'associació, "És obvi que davant d'una venda entre particulars cap ajuntament no pot intervenir, però creiem que almenys ens haurien d'haver avisat sobre els permisos." La manca de transparència i comunicació per part de l'Ajuntament de Terrassa està sent fortament criticada pels afectats.