Els 50 anys del CLAD

Foto: CLAD

És l'any 1972 que es crea el CLAD sota la iniciativa dels governs de Mèxic, Perú i Veneçuela. Governava Veneçuela Rafael Caldera (socialcristià). No era estrany que el president recolzés la creació d'un organisme internacional el propòsit del qual seria contribuir a desenvolupar les capacitats administratives sota el principi que en la mesura que es millora l'administració pública es contribueix en progrés econòmic i social dels països en desenvolupament. En aquell moment el govern de Caldera va emmarcar el seu govern cap a la modernització de l'administració pública i la reforma de l'estat sota la direcció d'Allan Brewer Carias i Manuel Rachadell, tots dos prestigiosos acadèmics i intel·lectuals veneçolans. El politòleg Jesús Mazzei afirma que va ser el Dr. Caldera “qui a través dels canals diplomàtics va proposar als diferents governs llatinoamericans la proposta de crear un centre llatinoamericà, per millorar el funcionament de l'estat i l'administració pública en aquests anys”.

No és sinó fins a Desembre de 1980 durant el Govern de Luis Herrera Campis, també socialcristià igual que RC, que es promulga la llei aprovatòria de l'acord de seu entre el Govern de la República de Veneçuela i el Centre Llatinoamericà d'Administració per al desenvolupament, CLAD. Però l'acord el signen el Canceller Simón Alberto Consalvi, ministre de Relacions Exteriors de Carlos Andrés Pérez (socialdemòcrata) i qui llavors era president del Consell Directiu del CLAD JJ González. Això ens permet afirmar que el CLAD neix a Veneçuela dins l'esperit de la continuïtat administrativa durant el canvi de governs de diferents signes polítics. Un exemple per a la gerència publica.

Durant aquests anys a les Nacions Unides es treballava al Segon Decenni per al desenvolupament. S'entenia que la capacitat i l'eficàcia de l'administració pública als nostres països en desenvolupament era fonamental “per formular i executar les polítiques públiques associades al creixement econòmic”. Sens dubte, en aquell temps, igual que ho és ara, és imprescindible augmentar les capacitat administratives i que els països compten amb un servei públic eficient, honest i previsible en el temps. No subjecte com ha succeït a molts dels nostres països als vaivens de la política i pitjor fins i tot a les d'ideologies de pas o de torn. Quan es crea el CLAD hi havia un impuls des de les Nacions Unides per crear centres d'aquesta naturalesa. A principis dels anys setanta ja existien el Centre d'Ensinistrament i Recerca per al desenvolupament d'Àfrica, el Centre d'Administració per al desenvolupament d'Àsia i el centre de l'Organització Àrab de Ciències Administratives. Els països membres van convidar el Consell d'Administració del programa de les Nacions Unides per al desenvolupament a subministrar la cooperació tècnica i financera necessàries per establir el Centre Llatinoamericà d'Administració per al desenvolupament.

Han passat 50 anys des d?aquests inicis. Allí està el CLAD com un organisme públic internacional de caràcter intergovernamental tan vigent i justificable com en els seus principis. En una modesta seu dins una zona de Caracas envoltada d'arbres i poc tràfic un equip de funcionaris sota la direcció del seu actual Director General, Francisco Francisco Velázquez (Espanya), treballen disciplinadament i en aquests nous temps agafats de la mà de les noves tecnologies per desenvolupar un programa permanent de capacitació i formació als seus membres en els temes fonamentals de l'enfortiment de la gestió pública. No hi poden haver resultats públics eficients sense una burocràcia sòlida, capacitada i respectada tant pels ciutadans com pels governs de torn.

Com bé ressalta la seva carta de presentació pública, continua el CLAD amb la seva missió de promoure l'anàlisi i l'intercanvi d'experiències i experiències i coneixements al voltant de la reforma de l'Estat i la modernització de l'Administració Pública, mitjançant l'organització de reunions internacionals especialitzades , la publicació d'obres, la prestació de serveis de documentació i informació, la realització d'estudis i investigacions i l'execució d'activitats de cooperació tècnica entre els països membres i provinent d'altres regions".

A la seva actual Junta Directiva, els seus 23 països membres i tots els que en el passat i en el present han dedicat el seu talent a aquesta estupenda iniciativa les nostres felicitacions en aquest aniversari tan important.