Se'n van penedir?

Va iniciar, la darrera setmana de l'any. Unes hores enrere va quedar la festa, els excessos, la tristesa. O potser la felicitat i la satisfacció per gaudir del record d'un personatge, a qui algú ha confós amb líder social comunitari, defensor dels pobres i fins i tot motiu de promoció només per saber que el seu nom és Jesús. Ara comença el terminant descans, el resum dels comptes i potser alguns fins i tot tinguin en ment la possibilitat de penedir-se sobre les decisions que han pres, sobretot aquelles que afecten altres que ni tan sols van ser preguntats. Molts s'estan lamentats per: haver renunciat a la feina, gastar més del que s'ha ingressat, abandonar la família, qüestionar gent que ni coneixia, sumar-se a un projecte “idealista” i sense bases, callar quan era temps de parlar.

A les hores de solitud quan els que ens envolten van tornar a la seva geografia, dormen en la intimitat de la seva recambra o potser encara no conclouen les vacances, és temps de pensar. Continuar la repetició de notícies tràgiques sobre els desapareguts, la volatilitat dels culpables, l'èxit de la detenció d'algú molt antic i fins i tot la burla de qui gosa canviar la tradicional, el que s'imposa és la possibilitat de tornar-se cap a ell mateix per reflexionar. Algú dels meravellosos gairebé cent humans, que em van escriure per aquest mitjà tan estrany que s'emporta en una mà, va exalçar la família, la va comparar amb un plat deliciosos que es gaudeix, ens transporta en el temps, ens fa comprendre o que és la afinitat, la unió la joia i l'amor. Sent que la seva família té una estructura similar a la de la seva infància? Li sembla que el tema de les mares solteres, la crítica a allò tradicional, la lluita contra el paternalisme i la llibertat entesa unes mil maneres estranyes és el que el fa feliç per Nadal?

A la meva adolescència el Nadal era tema d'excessos, violència verbal i de vegades fins i tot física, a tal grau que com algú em va dir en el fons desitjava ser una mena de grinch. Després la suma d'experiències em van portar a entendre un sentit esperançador i ple de lletja fins que algú de la meva família, que semblava morir-se d'enveja i gelosia perquè tots, estiguessin contents, va expressar la seva sentència: està bé però no ens amarguis el moment amb cançons i Déu[1][1] i al final de dia amb la presència de persones alienes que pensaven com ella, es va emportar el Nadal a aquest estil de música sorollosa, ball, molt menjar i beguda. Algú va créixer amb el nou model? o cert és que no!, s'ha acabat el que personalment havia rescatat i avui també ha desaparegut la família. T'ha passat? Ets part d'aquesta planejació del 24 amb nosaltres, el reescalfat amb els meus sogres, l'any nou amb amics?

Però hagi estat com hagi estat!! diumenge que ve és la fi d'aquest 2022, que a molts no els va fer gaire feliç. Un sicle en què vam veure que fins i tot amics i conegut molt estimats van ser aconseguits, per l'ambició, la desventura i la temptació de convertir el nostre creador en el culpable.[1][2] Serà la manca de cura, la causa de la culpabilitat que una alumna de la UNAM es converteixi en pirata? Després de saber que la seva tesi era copiada, al llarg de la seva vida aquesta persona va canviar de camí? Quantes decisions ha realitzat a la seva vida? Quin cost va pagar pel títol, els diplomes i les moltes membresies que ara el qüestionen?

I com en aquest cas, jo crec que cadascú, pot fer en aquesta setmana un repàs honest, així com un dels penjats al costat del nen que tot just recordem ho va fer després de 33 anys de la seva vida. Així després de riure i plorar com qualsevol humà, el nen de Betlem va ser crucificat sense ser culpable va deixar posar sobre si la culpa de tots, els Adanes, les Eva, els Caines, els Herodes, els Hitler, els francs, fins als Santa Anna, els Trump, els Putin i tots el que igual que al costat contrari un altre moribund li reclamava a Déu perquè no demostrava el seu poder, aniquilant els dolents, baixant de la seva creu i salvant els bons. Avui recordem la bellesa de l'inici de la vida, el naixement d'un nadó que, amb tot i les seves dificultats, va avançar i va superar els seus problemes, sempre de la mà del seu creador. Per descomptat, cap de nosaltres no té aquesta part de l'essència divina, però l'oportunitat és molt semblant. Fem ús d'aquesta semblança que ens ha estat donada, mantinguda genèticament durant segles, reforçada per diversos àngels al llarg de la nostra vida, i decidim que, si seguim aquí, sense haver estat penjats i sentenciats a mort és perquè aquest nen, realment vi per salvar-nos.

De debò desitjo que cadascú de vosaltres, hagi gaudit d'un sopar satisfactori, de la calor de la família i sobretot de la consciència del que Déu espera de nosaltres, “ser llum de món i sal de la terra” Gaudeix d'aquesta finalitat d'any i espero que el 2023 sigui de moltes benediccions.

[1][1] Es referia a nadales i música clàssica com “glòria” o el Messies.

[1][2] Cada vegada que llegeixo el capítol de l'aparent sense importància allunyament del que Déu havia disposat, reflexiono en com és que Adam va dir que la seva dona ho havia enganyat i Eva va al·legar que era la serp –o sigui una altra creació de Déu mateix- qui l'havia entrampat.