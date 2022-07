Ostende, la ciutat balneari de Flandes al costat de l'Atlàntic

Enclavada sobre l'illa de Ter Streep, que la naturalesa ha acabat per unir amb el continent i originàriament una modesta vila de pescadors, la possessió de la qual va ser ardorosament disputada per protestants i catòlics –aquests, fidels a Felip II durant les guerra dels Països Baixos- la ciutat flamenca d'Ostende a Bèlgica va adquirir notorietat quan la companyia marítima local va emprendre una fructífera relació comercial amb els països d'Extrem Orient i es va convertir, gràcies a l'emperador Josep II, al port franc.

Però aquest signe es va enriquir amb una nova faceta el 1784 en ocasió de l'autorització que va rebre William Hesketh per instal·lar a la seva llarga platja un quiosc de refrescos per tal d'atendre els primers estiuejants que van començar a aparèixer. Quan a la següent centúria es van popularitzar els banys de mar com una activitat salutífera, aquesta mateixa platja va acollir els primers banyistes de l'aristocràcia europea, fet que va donar lloc a l'estesa d'una línia de ferrocarril amb Brussel·les i d'un servei de ferri amb Dover. No és estrany que la família reial belga s'enamorés ràpidament d'aquest lloc i el convertís en seu de la cort estival, sobretot gràcies a Leopold II, que no dubtava fer-se present amb molta freqüència tant a la platja, com al passeig marítim .

Avui Ostende ha consolidat el seu caràcter de destinació de vacances i els seus nou quilòmetres de platja són gaudits no només pels autòctons, sinó també per una àmplia colònia d'estiuejants procedents de la resta de Bèlgica o els països limítrofs. Però amb independència d'això, la ciutat disposa de molts altres al·licients com el museu de James Ensor, situat on va ser vivenda d'aquest artista polifacètic - pintor i músic alhora- que va ser deixeble de Khnopff, va triomfar a Alemanya i París i va ser ennoblit pel rei Alberto amb el títol de baró. Ningú com ell va saber captar a la seva obra l'ambient i l'aroma d'Ostende.

Un passeig anomenat “El perfum d'Ostende” permet resseguir les empremtes d'Ensor i d'altres artistes com León Spilliaert o Constant Permeke, artistes l'obra dels quals, juntament amb Georges Vantongerloo, Jean Brusselsman, Ann Verónica Janssens o Lili Dujourie, entre d'altres, pot ser admirada al Mu.Zee, institució que reuneix una col·lecció única d'art belga des del 1830 fins als nostres dies i que té les portes obertes a altres experiències artístiques.

Una ciutat amb la rica peripècia històrica d'Ostende té diversos punts on aquesta pot ser reviscuda. El lloc més emblemàtic per la seva gegantina silueta és, sens dubte, la fortalesa coneguda popularment com a fort Napoleó, la vida del qual ha estat tan assenyada com la de la pròpia ciutat. Va ser construïda al voltant de 1810 amb forma pentagonal i capacitat per a 260 soldats i 46 canons, quan el gran cors es va plantejar la invasió d'Anglaterra. Més tard va ser utilitzada pels holandesos i rebatejada com a fort de Guillem I i, després de la independència de Bèlgica, com a fort de Leopoldo I, encara que mai va perdre en l'imaginari col·lectiu la seva denominació originària. Quan els alemanys van envair el país durant la primera i segona guerres mundials el van utilitzar per als seus propis fins i recuperada la pau, es va rehabilitar com a museu, convertint-se en una de les principals atraccions turístiques.

La tradició marinera d'Ostede troba el millor acomodament al Mercator, un antic vaixell d'entrenament per als oficials de l'armada belga atracat al port i que constitueix un veritable museu flotant on s'evoca el passat de l'activitat naval.

Paral·lelament, el Museu de la ciutat explica la peripècia històrica d'Ostende, cosa que també es pot viure “in situ” a la ruta històrica dissenyada per l'Oficina de Turisme i que és possible seguir gràcies al plànol editat a aquest efecte.

La vida cultural té el seu epicentre a l'antiga seu de Correus, De Grote Post, un edifici construït el 1953 per al desenvolupament dels serveis postals i que, desafectat d'aquesta funció, ha estat recondicionat per a tota mena d'activitats. Disposa de dos teatres i saló per a activitats i exhibicions. I a tot això cal sumar-hi prop de 200 establiments de restauració on es pot gaudir d'una àmplia panòplia de cuines pròpies o foranes.