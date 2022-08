Llocs imperdibles de la natura lisboeta

Els gairebé 100 quilòmetres de costa i la gran quantitat de parcs i reserves naturals que acull Lisboa fan que sigui una de les destinacions més escollides per aquells viatgers que busquen un viatge de desconnexió a la natura.

Albirament de dofins a Arrábida

A Lisboa hi ha dues importants reserves naturals: la Reserva Natural de l'Estuari del Teixo i la Reserva Natural de l'Estuari del Sado. Totes dues tenen innombrables espècies protegides i paisatges naturals que són dignes d'admirar durant un viatge a la regió lisboeta.

La Reserva Natural do Estuário do Tejo és la major zona humida portuguesa, on resideixen una gran quantitat d'espècies. Té l'EVOA (Espai de Visitació i Observació d'Aus), que permet al visitant descobrir diverses aus migratòries que trien aquest lloc per protegir-se, alimentar-se i reproduir-se. Un dels espectacles més grans és l'observació de flamencs, que arriben en massa a la reserva durant la tardor. També és una àrea important per a la conservació d'alguns peixos com la corbina, que tria aquestes aigües per a la fresa i el creixement de les seves cries.

Per la seva banda, la Reserva Natural do Estuário do Sado està conformada principalment per planes al·luvials, però també per enormes bancs de sorra i platges. El ratpenat negre o la llúdria són algunes de les espècies protegides que habiten en aquesta zona. Així mateix, la major atracció per als visitants és la possibilitat de fer un creuer per l'estuari i observar desenes de simpàtics dofins.

A Lisboa també es poden trobar nombrosos parcs naturals, entre els quals destaquen el Parc Natural da Arrábida i el Parc Forestal de Monsanto.

El Parc Natural dóna Arrábida a pocs quilòmetres de Setúbal, a la vora de l'oceà Atlàntic, és, sens dubte, un dels espectacles naturals més grans de Lisboa. Combina una verda i densa riquesa vegetal amb grans penya-segats calcaris i aigües de tonalitats blau turquesa, produint un gran impacte visual en tot el que el visita.



L'accés a algunes àrees a l'Arràbida està controlat i només és possible amb una visita guiada, ja que l'objectiu és mantenir el patrimoni natural intacte i preservar les espècies protegides de la zona. També és possible realitzar activitats com busseig o escalada.

En plena capital, a pocs minuts del centre, hi ha el Parc Forestal de Monsanto, més conegut com “el pulmó de Lisboa”. Gairebé 1.000 hectàrees de vegetació contribueixen a la renovació d'oxigen dels lisboetes que trien aquest parc per fer tota mena d'activitats. Hi ha possibilitat d´entreteniment per a tot tipus de visitants: un enorme parc infantil (Alto da Serafina), quatre miradors per gaudir de les millors vistes panoràmiques o facilitats esportives com una pista d´atletisme o carrils bici.

