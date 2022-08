La ciutat emmurallada de Tuscania

La immensitat de Roma amaga uns voltants tan fascinants gairebé com la capital d'Itàlia i de l'Església catòlica. Ens hem proposat anar descobrint al seu voltant algunes de les dotze grans ciutats que van formar la confederació etrusca i al nostre itinerari des de Civitavecchia, port de Roma, a Viterbo, ens trobem amb Tuscania. Aquesta petita i venerable ciutat està al costat dels aiguamolls i protegida per les muntanyes de Cimino, Volsini i Canino, al voltant d'una terra fèrtil i abundant en aigua. El seu origen és improbablement llegendari: diu la llegenda que va ser fundada per Ascanio Tusco, fill d'Ercole i Araxe, reina dels escites. El que sí que és cert és que va ser una important ciutat, etrusca primer, romana després i finalment medieval, seu d'un bisbat que després li va prendre Viterbo.

La imatge que divisem des de la carretera que l'envolta és sorprenent: Tuscania conserva sense tocar les muralles medievals. No podem resistir la temptació de fer una parada al camí, aparcar el vehicle i submergir-nos al seu interior per una de les portes d'accés, la Puerta di Poggio. És dia de mercat. Deixem volar la imaginació i pensem que no hi ha d'haver tanta diferència amb els mercats medievals, encara que les paradetes que veiem ara pels carrers ofereixin mercaderies molt diferents: artesanies, roba, aliments ecològics, objectes de decoració i, faltaria més, moltes fotos dels darrers papes que ens recorden que estem en una diòcesi suburbicària de la primera de l'orbe catòlic.



Ens obrim pas com podem per la Via Roma, la Via de la Torre di Lavello -amb la susdita torre al seu terme-, el palau Tartaglia i l'antiga duana pontifícia i arribem a la vora mateixa de la muralla medieval, des de la qual contemplem, sobre el turó del davant, els dos monuments més emblemàtics de la ciutat: les esglésies de Santa Maria la Major i Sant Pere.

Fora del perímetre emmurallat hi ha l'antic convent de Santa Maria de Raposo, fundat l'any 1247 després del miracle obrat a Tuscania per San Francisco de Asís. El cenobi va funcionar fins al 1875, en què va quedar abandonat pels monjos i va estar dedicat a funcions d'allò més pelegrí fins que van decidir rescatar-lo el 1970 com a seu d'un Museu Etrusc, amb monuments funeraris de les necròpolis de la Verge de l'Olivera, Pian di Mola , Peschiera i Carcarello. Impressionen els túmuls sobre els quals hi ha sempre una estàtua del finat en posició recolzada, sobre el braç esquerre, amb les vestidures pròpies del seu ofici i una panxa prominent, signe del seu estatus social.



De camí cap a Viterbo i, per tant, a una certa distància del nucli medieval visitem els dos tresors monumentals de Tuscania: en primer lloc, l'església de Santa Maria la Major, construïda al costat d'una torre romànica separada de l'edifici principal. És un temple esplèndid d'origen romànic amb addicions gòtiques, construït on hi va haver un temple pagà.

D'aquí pugem a la muntanya on va estar la primitiva ciutat etrusca, de la qual no en queda res. Al seu lloc, l'església de Sant Pere, primitiva catedral de la diòcesi, la capitalitat de la qual va anar després a Viterbo, amb el seu annex palau episcopal. El recinte, al cim del turó, compta amb sengles torres emmerletades de defensa i des de l'exterior s'albira la vista contrària a què vam poder gaudir abans: la ciutat emmurallada medieval en llonganança.



És possible que Tuscania hagi perdut pes polític, perquè el bisbe ja no és aquí –alguna cosa del que es lamenten molt els tuscanencs, tot s'ha de dir- i el que va ser important ciutat és ara un poble de 15.000 ànimes. Però per contra, bull de visitants, que li donen una vida tan intensa com probablement no va tenir ni tan sols en aquell passat que recorden les pedres.