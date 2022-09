Espanya rep 9,1 milions de turistes al juliol, el doble que el 2021

Arxiu - Passatgers observen les pantalles amb els vols de la Terminal 4 de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid Barajas, a 1 de juliol de 2022, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press - Arxiu

Espanya va rebre el mes de juliol passat la visita de prop de 9,1 milions de turistes internacionals, fet que suposa duplicar (106,2%) la xifra registrada el mateix mes del 2021, segons dades publicades aquest dimarts per l' Institut Nacional de Estadística (INE) , que assegura que aquests visitants van gastar al país més d'11.870 milions d'euros, més del doble que un any abans situant-se pràcticament, a nivells precovid.

Amb això, els set primers mesos de l'any el nombre de visitants internacionals es va multiplicar per quatre respecte al mateix període de l'any anterior. Així, fins al juliol el nombre de turistes que van visitar Espanya va augmentar un 299,9% i va vorejar la xifra dels 39,3 milions. En el mateix període del 2021 van arribar al país un total de 9,8 milions de visitants internacionals.

Amb aquest nou repunt del juliol, tant l'arribada de turistes internacionals com la despesa que fan a Espanya ja acumulen tretze mesos consecutius d'alces interanuals després de l'aturada pel coronavirus.

Regne Unit va ser el principal país emissor de visitants a Espanya al juliol , amb un total d'1,9 milions de turistes, cosa que representa el 20,9% del total i un augment del 241,6% respecte al juliol del 2021. França i Alemanya van ser els següents països a aportar visitants. França amb 1,4 milions (un 61% més en taxa anual) i Alemanya, prop d'1,1 milions (un 55% més).

Entre la resta de països de residència destaquen els creixements anuals dels turistes procedents d'Irlanda (347,8%), els Estats Units (198,2%) i Itàlia (113,4%).

Els set primers mesos de l'any també el Regne Unit se segueix situant al capdavant amb prop de 8,4 milions de turistes que van triar visitar Espanya (augment anual del 908,5%), el segueixen Alemanya (amb gairebé 5,5 milions, i un increment del 190,7%) i França (amb més de 5,3 milions, un 159,7% més).

ILLES BALEARS, PRINCIPAL DESTINACIÓ



Les Illes Balears van tornar a ser un mes més la destinació principal dels turistes internacionals al juliol, amb el 25,1% del total. El segueixen Catalunya (21,8%) i la Comunitat Valenciana (12,4%).

A les Balears arriben gairebé 2,3 milions de turistes, un 72,2% més que el juliol del 2021. Els principals països de residència dels turistes d'aquesta comunitat són el Regne Unit (amb el 27% del total) i Alemanya (25 %).

El nombre de turistes que van visitar Catalunya va augmentar un 142,8% i se situa prop de 2 milions . El 23,2% procedeix de França i el 10,2% de l'agregada Resta d'Europa. La tercera comunitat de destinació principal per nombre de turistes va ser el País Valencià, amb 1,1 milions i un augment anual del 85,4%. El Regne Unit va ser el principal país d'origen (amb 22,4% del total), seguit de França (22,1%).

A la resta de comunitats el nombre de turistes es va incrementar un 185,6% a la Comunitat de Madrid, un 148,4% a les Canàries i un 101,7% a Andalusia.

L'INE assegura que a l'acumulat dels set primers mesos del 2021 les comunitats que més turistes van rebre van ser Catalunya (amb gairebé 8 milions i un augment del 346,8% respecte al mateix període del 2021), Illes Balears (amb gairebé 7, 5 milions i un increment del 190,1%) i les Canàries (amb gairebé 6,8 milions, un 480,1% més).

La via aeroportuària va ser la preferida dels turistes internacionals per arribar a Espanya amb un total de 7,1 milions, fet que suposa un augment anual de l'111,1% . Per ferrocarril hi van arribar un 65,3% més de turistes, per carretera arriben un 79,1% més i per port un 776,6% més.

El nombre de turistes que van utilitzar l'allotjament de mercat com a mode d'allotjament principal al juliol va augmentar el 121,7% en taxa anual. Dins aquest tipus, l'allotjament hoteler va créixer un 119,5%, mentre que l'habitatge de lloguer va pujar un 127,1%.

Per part seva, l'allotjament de no mercat ha augmentat un 47%. Els turistes allotjats en vivenda de familiars o amics van pujar un 55,2% i els allotjats en vivenda en propietat un 26,8%.

L'oci, esbarjo i vacances va ser el motiu principal del viatge a Espanya per a 8,3 milions de turistes al juliol, fet que suposa un ascens anual del 114%. Per negocis i motius professionals van arribar 298.604 (un 64,3% més) i per altres motius 484.721 (un 40% més).

Els turistes internacionals passen de mitjana al nostre país de quatre a set nits. El nombre de visitants va augmentar un 49,2% entre els que no pernocten (excursionistes), mentre que va créixer un 44,9% entre els turistes amb més durada (més de 15 nits).

Al juliol 6,9 milions de turistes van viatjar sense paquet turístic, fet que suposa un augment anual del 92,4%. Amb paquet turístic van arribar gairebé 2,2 milions, un 167,2% més.

INCREMENT DEL 10% DE LA DESPESA MITJANA PER TURISTA



L'increment de turistes continua derivant en un augment significatiu de la despesa al nostre país que puja fins als 11.869 milions al juliol, xifra que duplica la registrada el mateix mes de l'any anterior quan es va situar en 5.229 milions.

La despesa mitjana per turista se situa en 1.309 euros, amb un increment anual del 10,1%. Per la seva banda, la despesa mitjana diària creix un 17,4%, fins a 170 euros.

Les dades de l'INE indiquen que la durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals és de 7,7 dies, fet que suposa 0,5 dies menys que el juliol del 2021.

Durant els set primers mesos del 2022, la despesa total dels turistes internacionals va augmentar un 331,5% respecte al mateix període de l'any anterior i va arribar als 47.637 milions d'euros.

Els principals països emissors respecte al nivell de despesa van ser el Regne Unit (amb el 20% del total), Alemanya (11,3%) i França (10,2%). La despesa dels turistes residents al Regne Unit va augmentar un 258,8% en taxa anual, la dels d'Alemanya un 56,4% i la de França un 70,3%.

En els set primers mesos del 2022 el Regne Unit va ser el país amb més despesa acumulada (19,9% del total). El segueixen Alemanya (13,5%) i França (8,7%).

Les comunitats autònomes amb més pes en la despesa dels turistes van ser Illes Balears Illes Balears (amb el 23,6% del total), Catalunya (21,8%) i les Canàries (13,6%). La despesa dels turistes va augmentar un 71,7% en taxa anual a les Illes Balears, un 195,4% a Catalunya i un 155,8% a les Canàries.

Les dades de l'INE mostren que en els set primers mesos del 2022 les comunitats de destinació principal amb més despesa acumulada van ser les Canàries (amb el 20,3% del total), Catalunya (18,5%) i Illes Balears (18,1%) ).

Per partides, la principal despesa es va registrar en allotjament amb un 21,2% del total (+131,1 respecte del 2021). La segueixen despesa en activitats i transport, amb un 18,6% i un 18,1% del total, respectivament (en tots dos casos es duplica la xifra de l'any anterior).

El 65,2% de la despesa total al juliol la van fer turistes que van pernoctar en allotjaments hotelers, amb un augment anual del 144,9%. Per part seva, la despesa en allotjaments de no mercat va créixer un 56,1%.

La despesa dels turistes que no viatgen amb paquet turístic (que representa el 75,5% del total) puja un 112,6% en taxa anual. El dels que contracten paquet turístic augmenta un 186,6%.

Pel que fa al motiu del viatge, els turistes que visiten Espanya per lleure generen el 91,1% de la despesa total (amb un desemborsament un 136,1% més gran que el juliol del 2021).