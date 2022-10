Descobreix Vilanova i la Geltrú de la mà d'Agency of Secrets

Vilanova i la Geltrú / Agency of Secrets

Vilanova i la Geltrú ha presentat aquest dimarts la iniciativa Agency of Secrets, una experiència interactiva i gamificada que permet redescobrir el municipi a través de 10 jocs, analògics, digitals i de realitat virtual. Es tracta del projecte més gran de promoció turística a través de la gamificació a nivell estatal i el seu objectiu principal és incrementar el nombre de turistes que rep el municipi.

Aquesta desena de jocs es desenvolupen de forma presencial a Vilanova i la Geltrú a través d’aplicacions mòbils, jocs de taula, guies físiques i, també, el programa de realitat virtual. Agency of Secrets està format per experiències de joc molt diverses entre sí. De fet, hi ha algunes proves en què es requereix fer rutes a peu, buscar simbologies amagades per la vila o als seus museus o visitar llocs que sense les ulleres de realitat virtual no es podrien veure.

Els 10 jocs es poden jugar de forma individual, però tots estan interconnectats entre ells i formen una història de ficció, tot i que algunes parts estan inspirades en fets reals vinculats a Vilanova i la Geltrú. La història es sosté sobre la premissa que l’usuari és un agent de Agency of Secrets, una agència que es dedica a revelar els secrets més ben guardats de la vila.

Amb aquesta nova i innovadora eina, ja que no hi ha cap alternativa gamificada amb aquesta quantitat de jocs i nivell de interconnexió, es vol crear una experiència turística memorable que permeti conèixer Vilanova i la Geltrú. Aquest projecte s’ha dut a terme amb fons europeus i replicat a Jordània, Líban i Itàlia, obre la porta a nous formats de promoció dels atractius turístics d’una ciutat a través del joc.

Els visitants i locals que vulguin transformar-se en agents, podran endinsar-se pels seus carrers, gaudir dels racons més ben guardats i viatjar en el temps traslladant-se a diferents èpoques de la vila, tot jugant. En total, la desena de jocs del projecte Agency of Secrets engloben 35 km en rutes, 267 enigmes i 460 punts d'interès.

Xavi Socías, Project Manager & Gamification Advisor de MedGaims Project, ha explicat que els objectius principals d’aquesta innovadora iniciativa són “la promoció de la gamificació entre els gestors turístics de les destinacions; la creació de treball gràcies a processos de hackaton i dissenyadors de jocs externs i proveir, gràcies als jocs, noves eines a les destinacions per incrementar el flux turístic”. Un projecte amb tecnologia puntera a on els factors, apunta, “ajudaran també a complir un dels reptes estratègics de la ciutat, com és desestacionalitzar el turisme”.

Per la seva banda, l’Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, ha destacat que “volem oferir tant a visitants com locals una manera diferent de conèixer la història i el patrimoni de Vilanova, que sigui una gran experiència que els suposi un al·licient per visitar-nos, amb l’objectiu també d’augmentar els fluxos de turisme en totes les èpoques de l'any, incidint sobretot en un públic consolidat, com és el turisme familiar".

La regidora d'Innovació i Empresa de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Conxi Martínez, ha mostrat la seva satisfacció per posar en marxa aquest projecte ja que "des de l’any 2006, Vilanova i la Geltrú i el seu territori d’influència s’ha consolidat com un lloc de promoció de l’ecosistema innovador, d’impuls de negocis TIC, dels mitjans de comunicació i de les indústries creatives".

1. App Agency of Secrets: Aplicació mòbil gestora del global de l’ experiència.

2. Smugglers (Contrabandistes): Joc de taula de gran format, ubicat al Museu Espai Far.

3. Underground: Joc en Realitat Virtual que arrenca en l’ interior del Museu Víctor Balaguer i que recrea els túnels que recorren Vilanova i la Geltrú.

4. Souls: Joc en Realitat Virtual que permet fer visites en fotografies de 360º interactives del patrimoni de la Façana Marítima de Vilanova i la Geltrú.

5. Layers of History (Capes d’història): Joc analògic de carrer en format de 3 rutes gamificades amb continguts audiovisuals.

6. The Grandpa (L’ avi): Serious game en aplicació móbil basat en la memòria històrica dels deportats als camps de concentració de Vilanova i la Geltrú.

7. Escape book: La Biblioteca secreta Llibre d’escape basat en una història als túnels de Vilanova i la Geltrú.

8. The Seventh Book: App amb joc narratiu i geolocalització basat en la ciutat.

9. Gastrosecrets: Joc analògic de carrer que recupera la gastronomia local vilanovina i que dóna a conèixer establiments on es cuinen receptes tradicionals.

10. Surge et Ambula: Joc analògic en format llibret que permet la visita al Museu Víctor Balaguer. (Nota: degut a les reformes actuals del Museu, s’està treballant en una versió digital del mateix).