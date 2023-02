La Molina, estació pionera d'Espanya als esports d'hivern, celebra el 80è aniversari

La Molina / Pau-Ignasi de Dalmases

"Visiteu les pistes de La Molina, 1.800 metres, Pirineu Català" deia l'encapçalament d'un anunci dels anys quaranta que finalitzava el seu text ponderant la importància del Telesquí de Font Canaleta. Únic a Espanya”. I en efecte amb aquest telesquí va néixer en ple Pirineu gironí el 1943 la primera estació d'esquí pròpiament dita de tot Espanya. Certament no va ser fruit de la casualitat perquè aleshores els esports d'hivern havien començat a arrelar al nostre país. Al voltant de 1908 els primers intrèpids esquiadors van fer notar la seva presència a la llavors remota vall de Núria i també a La Molina on quatre anys més tard es va celebrar un campionat internacional per comunicar els resultats del qual va ser necessari instal·lar un telègraf a l'hostal que ja existia a la zona. El contacte entre aquests dos punts va fer possible que el 1920 es portés a terme una travessia entre Nuria i La Molina.

Però van ser els anys vint els que van marcar les pautes del desenvolupament i l'expansió d'aquest darrer lloc. En primer lloc, perquè la inauguració el 1922 de la línia de ferrocarril entre Ripoll i Puigcerdà va permetre accedir còmodament a les pistes des de Barcelona. Però és que, a més, en aquesta mateixa dècada, el Centre Excursionista de Catalunya, aprofitant algunes instal·lacions preexistents, va inaugurar el Xalet de la Muntanya i el 1928 es va construir un trampolí. Aleshores ja havia arribat des del Tirol el professor Henkel, que va aportar noves tècniques per a la pràctica de l'esquí. I el mateix any que va esclatar la guerra civil, el 1936, es va inaugurar el primer hotel.

Va ser l'any 1943 quan, recuperada la pau, va poder per fi instal·lar-se el primer telecadira que va facilitar l'accés a les cotes altes des d'iniciar el descens, cosa que sens dubte va donar peu que l'any següent entrés en funcionament una escola d'esquí . Des de llavors l'estació esportiva es va anar consolidant amb noves instal·lacions i serveis: teleesquís al Turó de la Perdiu, un altre que partia des de la mateixa estació de FC, el de Costa Rasa i un llarg etcètera, als quals es van sumar els telecabines, el primer dels quals, al Puig d'Alp, va entrar en funcionament el 1955 i les cintes transportadores, la primera de les quals, per ascendir a Comabella va estar en servei a partir del 2012.

Als seus inicis la gestió va anar a càrrec de Transportes Pirenaicos SA però amb el temps aquesta responsabilitat es va dividir en dues empreses que van acabar fusionant-se el 1978 amb la marca Nova Molina SA. La Generalitat de Catalunya va assumir als anys vuitanta la titularitat dels diversos dominis esquiables el govern del qual va encomanar a Ferrocarrils de la Generalitat i des de llavors l'estació de La Molina depèn d'aquest grup empresarial. Es van escometre importants inversions gràcies a les quals es va dotar de neu artificial a les principals pistes i es van construir nous telecadires, així com, gràcies a l'acord establert amb Masella, el telecabina de la Tosa d'Alp que permet baixar tant per les pistes d'aquesta estació, com per les de La Molina.

A l'ombra tutelar del Parc Natural del Cadí-Moixeró, La Molina compleix el 2023 el seu 80è aniversari amb un total de 66 pistes esquiables i setze remuntadors entre telecadires, telecabines, telesquís i cintes. Està dotada de totes les condicions d´accessibilitat exigibles i compta amb un ampli ventall de serveis de restauració i allotjament, consigna, ludoteca, refugi d´alta muntanya, centre mèdic, escola d´esquí, servei de lloguer de material, botigues i també una espectacular oferta activitats complementàries. Així passeig amb telecabina fins al Pic de l'Àliga a 2.537 metres, snowpark, estadi de competició, funpark, superpipe, pista de trineus, escapament snow, circuit de la fauna i dues propostes realment singulars: la possibilitat de practicar esquí nocturn o de compartir amb familiars i amics "sopars d'alçada". Una oferta capaç de satisfer totes les fantasies dels esportistes… i fins i tot dels que no ho són.