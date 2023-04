Molina d'Aragó i el Geoparc de Molina i de l'Alt Tajo

El Señorío de Molina, lloc de pas des de l'època romana i durant la reconquesta, va ser regne de taifes en el període àrab i, després de la reconquesta, va ser primer d'Aragó i després de Castella fins a la seva incorporació a la corona espanyola. Aquesta executòria històrica va quedar desdibuixada amb la provincialització primer i l'evolució econòmica i social, després i actualment constitueix una de les comarques de la província de Guadalajara amb capital a Molina d'Aragó i una sèrie de pobles disseminats, on viuen poc més d'11.000 habitants a 56 municipis.

El territori ofereix contrastos notables i accidentats: elevacions muntanyoses com les serres de Selas, Caldereros, Menera, Molina i Tremedal, amb alçades superiors a 1.500 metres, goles i coves a 1.200-1.300 metres d'altitud i zones parameres. Una dada significativa és que les seves aigües aboquen sobre dues conques diferents, una atlàntica, la del Tajo, amb els seus afluents de la Hoz Seca, Cabrillas i Gallo i una altra de mediterrània, la de l'Ebre, enriquida per les aportacions dels rius Mesa i Pedra. També hi ha diversos miralls d'aigua, el més important la llacuna de Taravilla.

Aquest escenari ha estat posat en valor amb la creació del geoparc de Molina i Alt Tajo que abasta 70 municipis que ocupen una totalitat de 4.200 quilòmetres quadrats. Dins d'ell s'insereix el Parc Natural de l'Alt Tajo, tres quartes parts del qual estan cobertes de boscos (savinars, pinedes de pi roig, ronda i blanc, alzinars, quijigars i rebollars, a més de boscos de ribera al costat de les lleres fluvials i en certes zones, avellaners, teixos, til·lers, grèvols, mostalls i bedolls... En aquest context viuen àguiles cuabarradas i reials, falcons pelegrins, aufranys, i voltors lleonats, rapinyaires forestals i aus passeriformes, llúdrigues, fagines, genetes i tops , cérvols, daines, cabres monteses, cabirols, teixons i senglars i als rius hi ha truites i crancs... S'han dissenyat onze georutes habilitades amb panells i dotades de fulletó explicatiu cadascuna per facilitar el recorregut pel parc amb alguns escenaris magnificents.

Que el poblament d'aquesta terra castellanomanxega es va produir en segles remots ho acredita la cova dels Casares, situada al terme de Riba de Saelices. sada com a abric per diferents grups humans tant al Paleolític mitjà i superior, com al Neolític, el Calcolític i l'edat de Bronze. Una altra cova interessant situada també dins del parc és la de la Hoz a Santa Maria de l'Espino.

Terra de frontera durant segles, no és estrany que Molina estigui encatifada de nombrosos castells. El més important, el de Molina d'Aragó, antic alcàsser àrab on van residir els reis de la taifa musulmana i que els senyors de Lara van reconstruir i fortificar. Però el més cridaner és el de Zafra, erigit sobre un penyal que s'alça enmig de la paramera que el circumda, de manera que no necessita fossat de cap protecció i és punt menys que inexpugnable. Està al terme de Campillo de las Dueñas, encara que és més fàcil accedir des d'Hombrados. Data del segle XII i se suposa que es va aixecar sobre una fortalesa àrab anterior i va ser el refugi de Don Gonzalo quan el va atacar el rei Ferran III i el seu topònim va donar nom a la “concòrdia” que va posar fi a aquest contenciós amb la transferència del senyoriu a la corona de Castella.

L'ambient recollit de la comarca de Molina afavoreix el recolliment. I a això es dediquen les monges de la comunitat cistercenca de Buenafuente del Sistal amb un ambient plàcid i silenciós. L'ermita, construïda inicialment al costat d'una deu d'aigües considerades miraculoses, va ser substituïda per un temple romànic del qual vas subsistir la portada, perquè la resta va ser transformada segons les normes del Cister pels monges al segle XIII. Té una sola nau i conserva a dins la famosa font que li dóna nom. Al costat hi ha zona de clausura amb un claustre interior i una capella moderna que és on les monges celebren les seves litúrgies ordinàries, en què poden participar tots els devots i visitants. La seva senzillesa queda enaltida pel Crist de la Salut i la presència d'un Pantocràtor.

La capital del senyoriu, avui comarca, és una ciutat de 4.000 habitants situada a la riba del Gall. Molts dels seus carrers i places conserven l'ambient evocador de la seva llarga història. Així la plaça Major, on hi ha l'ajuntament, acompanyat d'antigues casones i palaus, les de Santa Clara i dels Tres Palaus, el call jueu, el carrer de les Quatre Cantonades i les restes de l'antiga muralla. L'empremta cristiana es manifesta a les seves esglésies: Sant Martí, la dels convents de Santa Clara i Sant Francesc, Santa Maria del Comte, Sant Gil, Sant Felip, l'ermita de la Mare de Déu de la Soledat o la de Sant Pere.

L'esplendor nobiliària de la ciutat té la seva expressió als palaus del virrei de Manila, de portada barroca del XVIII i de Montesoro, els casalots del marquès de Villel, dels Arias, dels marquesos d'Embid, dels Bisbes o de Garcés de Marcilla i als voltants de l'urbs, el casalot de l'Esquileo, del XVII. Així mateix, l'antic palau dels Molina, reconvertit en allotjament turístic.